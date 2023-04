AW

Juniorki walczą o medale mistrzostw Polski

Nadszedł czas decydujących meczów w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do lat 17 kobiet. W Gdyni o tytuł mistrza Polski rywalizuje osiem drużyn, które podzielone są na dwie grupy. Tytułu broni Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk.

Trzy kluby awansowały do najlepszej ósemki w Polsce bez porażki na centralnym szczeblu rozgrywek, co ciekawe każdy z nich rozpoczął rywalizację od turniejów ćwierćfinałowych, gdyż w swojej strefie nie ukończył zmagań na pierwszym miejscu. Bez porażki do rywalizacji przystąpią: Lider Biofarm Swarzędz, MUKS Poznań i Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk.

Z każdej grupy do strefy medalowej awansują po dwie najlepsze drużyny. Finał zaplanowano na 30 kwietnia. Dzień wcześniej odbędą się mecze półfinałowe.

Wszystkie spotkania turnieju w Gdyni można śledzić na oficjalnym profilu Polskiego Związku Koszykówki na YouTube.