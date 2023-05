Lukasz Czuku

Chiński sprawdzian LOTTO 3x3 Teamu

LOTTO 3x3 Team w nieco zmienionym składzie wyruszył na drugą stronę globu by wystąpić w Futian Shenzhen Challenger 2023. To pierwszy tegoroczny turniej tej rangi i kolejny zagraniczny sprawdzian dla biało-czerwonych.

Podopieczni Piotra Renkiela by wystąpić w turnieju głównym muszą najpierw przebrnąć przez kwalifikacje. W grupie B zmierzą się z dwoma zespołami i muszą zająć pierwsze miejsce by grać dalej.

Terminarz fazy grupowej Futian Shenzhen Challanger 2023 (sobota, 13.05.2023):

4:25 LOTTO 3x3 Team - Wuxi

6:05 LOTTO 3x3 Team - Saitama ALPHAS EXE

Jeśli Polacy awansują do turnieju głównego, trafią do grupy C, w której czekają już na kwalifikanta dwaj kolejni rywale.

Potencjalne mecze grupowe LOTTO 3x3 Team w turnieju głównym:

8:00 Amsterdam HiPRO - kwalifikant z grupy B

12:00 Partizan - kwalifikant z grupy B

- Turniej Shenzhen Challenger to pierwszy duży test przed nieco zmienioną drużyną LOTTO 3x3 Team. Najpierw skupiamy się, aby awansować do turnieju głównego, a następnie będziemy walczyć o wejście do finału, gdzie nagrodą jest bilet do FIBA 3x3 World Tour Masters w Macau. Chcemy jak najszybciej awansować na turnieje rangi Masters, aby budować ranking drużynowy jak i federacji - mówi trener LOTTO 3x3 Team Piotr Renkiel.

Trener podkreśla, że walka o bilet do składu na Mistrzostwa Świata 3x3 w Wiedniu jest wciąż sprawą otwartą. Tym razem w Futian Shenzhen Challenger 2023 LOTTO 3x3 Team reprezentują:

- Adrian Bogucki

- Szymon Rduch

- Mateusz Szlachetka

- Przemysław Zamojski

- Piotr Renkiel (trener)

- Marek Jędrzejewski (fizjoterapeuta)

Transmisja na YouTube: