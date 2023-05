AW

Niedźwiadki Chemart z prawem gry w Suzuki 1LM!!

Znamy pierwszego finalistę rozgrywek 2 Ligi Mężczyzn w sezonie 2022/2023! Niedźwiadki Chemart Przemyśl po raz drugi pokonały w półfinale MKS Sokół Marbo Międzychód i awansowały do finału rozgrywek. Tym samym podopieczni Daniela Puchalskiego uzyskali prawo gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn! W drugiej półfinałowej parze potrzebne będzie trzecie spotkanie, bowiem KSK Ciech Noteć Inowrocław pokonała na własnym parkiecie AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice. Dla drużyny z Górnego Śląska była to pierwsza porażka w sezonie.

Ton rywalizacji w grupie C nadawał niepokonany do półfinałowego meczu AZS AWF Mickiewicz Romus, ale to drugi zespół tej grupy Niedźwiadki Chemart jako pierwszy zameldował się w finale rozgrywek. Drużyna z Przemyśla dwukrotnie okazała się lepsza od MKS Sokół Marbo. Pierwsze wyrównane spotkanie zakończyło się wygraną Niedźwiadków Chemart 82:78, a w drugim przewaga miejscowych rysowała się od początku zawodów.

Gospodarze rozpoczęli od prowadzenia 15:6, a ich ataki od początku napędzał Kacper Majka. Z jego aktywności korzystali gracze operujący w strefie podkoszowej, jak również szukający miejsca dalej od pola trzech sekund Maciej Puchalski. 18-letni skrzydłowy ponownie miał problemy z faulami, ale był niezwykle skuteczny z dystansu, trafiając w całym spotkaniu 5 z 6 prób za trzy punkty.

Niemal od końca pierwszej kwarty Niedźwiadki Chemart utrzymywały dwucyfrową przewagę, która po przerwie wynosiła nawet 50:32. Goście potrafili zmiejszyć straty, ale nie na tyle, aby odebrać wygraną drużynie z Przemyśla. Niedźwiadki Chemart wyraźnie wygrały walkę pod tablicami, gdzie double-double uzyskał Maximillian Egner (17 pkt i 15 zbiórek). Kacper Majka również zakończył spotkanie z dwoma dwucyfrówkami - 15 punktów i 13 asyst.

Atut własnej hali wykorzystała również w niedziele KSK Ciech Noteć. Inowrocławianie szybko narzucili swój styl gry rywalom, ograniczając m.in. poczynania na boisku MVP rundy zasadniczej grupy C Piotra Karpacza. Skuteczny był Łukasz Bodych, który trafił 8 z 11 rzutów z gry, na którego obecności w strefie podkoszowej korzystali pozostali gracze. KSK Ciech Noteć do przerwy prowadziła 42:29 i mimo słabszego momentu po zmianie stron utrzymała korzystny dla siebie wynik już do końca.

6 punktów, 8 zbiórek i 8 asyst miał Aleksander Filipiak. Najlepszym punktującym Akademików był Tomasz Krzymiński, autor 23 punktów. Double-double wchodzącego z ławki Łukasza Kłaczka (12 pkt i 10 zbiórek).

Wyniki pierwszych meczów półfinału 2 Ligi Mężczyzn

Stan rywalizacji 1-1. Trzecie spotkanie 17 maja o godzinie 19 w Katowicach.

Stan rywalizacji 2-0 dla Niedźwiadków Chemart, które awansowały do finału.

Finał

mecz i rewanż

Zwycięzcy meczów 4. rundy

Mecz 1 – 20 maja (sobota)

Mecz 2 – 27 maja (sobota)

O 3. miejsce

do dwóch zwycięstw (1-1-1)

Przegrani w meczach 4. rundy

Mecz 1 – 20 maja (sobota)

Mecz 2 – 27 maja (sobota)

Mecz 3 – 31 maja (środa)

Trzy najlepsze zespoły 2 Ligi Mężczyzn uzyskają prawo gry w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn