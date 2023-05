Lukasz Czuku

LOTTO 3x3 Team bez awansu do ćwierćfinału w Shenzhen

Zespół Piotra Renkiela bez problemu poradził sobie w kwalifikacjach odnosząc w nich dwa zwycięstwa. Polacy występujący w składzie Adrian Bogucki, Szymon Rduch, Mateusz Szlachetka i Przemysław Zamojski w pierwszym meczu pokonali chiński Wuxi 21:15. 11 punktów w tym meczu zdobył Zamojski. By awansować do turnieju głównego, nasi reprezentanci musieli zająć pierwsze miejsce w grupie kwalifikacyjnej. Dokonali tego zwyciężając z japońskim Saitama ALPHAS EXE 22:16.

W fazie grupowej turnieju głównego biało-czerwoni trafili na wymagających rywali. W pierwszym meczu musieli uznać wyższość Amsterdam HiPRO 20:21. Losy spotkania ważyły się do samego końca - nie pomogła jednak nawet dobra skuteczność Adriana Boguckiego, który zdobył 12 punktów. Drugie grupowe spotkanie z Partizanem miało podobny przebieg - Polacy nie wykorzystali swoich okazji w końcówce i ostatecznie to Serbowie cieszyli się z wygranej 21:20.

"Rozegraliśmy cztery mecze w trudnych warunkach ze względu na wilgotność, jaka obecnie panuje w Chinach. Awansowaliśmy do turnieju głównego, w którym zmierzyliśmy się z 6. i 10. zespołem w światowym rankingu drużynowym. Niestety ponieśliśmy dwie porażki jednym punktem. W obu meczach mieliśmy swoje szanse na wygraną. To boli, ale wiele uczy. Mamy ogromny potencjał, potrzebujemy właśnie takich turniejów, jak w Shenzhen, aby Bogucki ze Szlachetką zebrali cenne doświadczenie i ogranie przeciwko najlepszym na świecie. Pokazaliśmy się z dobrej strony, zabrakło awansu do ćwierćfinału. Jestem pewien, że w tym sezonie będziemy walczyć o najwyższe cele" - ocenił występ trener LOTTO 3x3 Team Piotr Renkiel.

LOTTO 3x3 Team został ostatecznie sklasyfikowany na dziewiątym miejscu, w finale Beijing pokonał Liman 22:19. Teraz polski zespół wróci do kraju by za tydzień wystąpić w Warszawie. "Przed LOTTO 3x3 Team walka o bilet na FIBA 3x3 World Tour w Marsylii podczas SK 3x3 COS Quest w Warszawie (20.05), po czym Kadra Polski 3x3 uda sie na Litwę na ostatnią fazę przygotowań przed Mistrzostwami Świata 3x3 w Wiedniu" - zakończył Piotr Renkiel.