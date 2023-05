AW

Mistrzostwa Europy U20 mężczyzn 2024 w Gdyni!

Polska drugi raz w historii będzie gospodarzem mistrzostw Europy do lat 20 mężczyzn. Latem 2024 imprezę gościć będzie Gdynia. Decyzję o powierzeniu Polsce turnieju młodzieżowej elity podjął na czwartkowym posiedzeniu Zarząd FIBA Europe.

- Bardzo się cieszę, że Międzynarodowa Federacja Koszykówki zaufała nam po raz kolejny. W najbliższym czasie w Polsce rozegrane zostaną: turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu, mistrzostwa świata 3x3 w kategorii U23 oraz EuroBasket 2025, teraz powierzono nam również organizację mistrzostw Europy U20 mężczyzn. To dowód na to, że nasza dyscyplina sportu ciągle się rozwija. Jestem przekonany, że turniej w Gdyni przyniesie nam wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń i sportowych emocji - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Mistrzostwa Europy U20 mężczyzn rozgrywane są od 1992 roku. W 2007 roku turniej dywizji B rozegrany był w Warszawie. Jeszcze nigdy w historii Biało-Czerwoni nie ukończyli zmagań w elicie na medalowej pozycji, dwukrotnie wygrywali jednak zmagania w dywizji B (2013 i 2018 rok).

- To ogromne wyróżnienie móc zorganizować kolejną prestiżową imprezę sportową w naszym mieście. Gdynia koszykarska młodzieżowymi sukcesami stoi, o czym świadczą choćby cztery tegoroczne medale mistrzostw Polski zdobyte przez gdyńskie akademie. Jestem przekonany, że podczas nadchodzącego wydarzenia pokażemy miłość do tej dyscypliny - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Jesteśmy gotowi, a doświadczenie przy tworzeniu wielkich wydarzeń działa tylko na naszą korzyść. Już nie możemy się doczekać koszykarskich emocji, których z pewnością nie zabraknie - dodaje.

Dla Gdyni nie jest to debiut w roli gospodarza zmagań koszykarskiej elity. W 2009 roku m.in. w hali przy ulicy Kazimierza Górskiego rozgrywane były mistrzostwa Europy dywizji A kobiet. Podopieczne Iwony Jabłońskiej zakończyły wówczas rywalizację na piątym miejscu.

W 2023 roku wszystkie młodzieżowe reprezentacje Polski (U16, U18 i U20) rywalizować będą w dywizji A. Tegoroczne zmagania elity do lat 20 mężczyzn odbędą się w dniach 8 – 16 lipca w Iraklionie.