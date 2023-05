Lukasz Czuku

#KoszKadra3x3 zagra w turnieju Women's Series

To będzie pierwszy w tym roku występ Polek w turnieju z tego cyklu. Wyjazd od Azerbejdżanu jest trzecim z czterech etapów przygotowań Biało-Czerwonych do Mistrzostw Świata 3x3 w Wiedniu. Wcześniej reprezentacja przygotowywała się na zgrupowaniu w Giżycku i rozegrała serię spotkań w Amsterdamie.

Polki nie tylko zbierają doświadczenie przed grą z wymagającymi rywalkami w World Cup 2023, ale również walczą o punkty. - Chcemy wywalczyć prawo startu we wszystkich trzech turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Do tego potrzebne są punkty rankingowe. Turniej w Astarze, w zależności od uzyskanego wyniku, zapewni ich dużo. W Azerbejdżanie sprawdzimy zgranie zespołu w tym konkretnym składzie personalnym. Z doświadczonymi Aldoną Morawiec, Klaudią Sosnowską i Klaudią Gertchen w cyklu FIBA 3x3 Women's Series zadebiutuje Julia Drop - zapowiedział trener Bartłomiej Koziatek.

Nasz zespół zagra w grupie C, a o awans do ćwierćfinału powalczy z dwoma drużynami (sobota, 20.05.2023):

11:30 Polska - Azerbejdżan

13:20 Polska - Sc. Yuanda

Dwie pierwsze ekipy w grupie zagrają w niedzielnym ćwierćfinale.

Trener Bartłomiej Koziatek mówi, że w tym sezonie Polki czeka jeszcze wiele startów. - Sezon 3x3 jest długi, czekają nas m.in. Mistrzostwa Świata, kwalifikacje do Mistrzostw Europy, Igrzyska Europejskie, Mistrzostwa Europy i cykl FIBA 3x3 Women's Series. Musimy umiejętnie rotować składem, by z tych imprez przywozić satysfakcjonujące wyniki - zakończył szkoleniowiec.

Transmisja z meczów: