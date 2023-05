Lukasz Czuku

Women's Series: Polki z awansem do ćwierćfinału

Biało-czerwone wygrały pierwsze grupowe starcie z Azerbejdżanem 22:7, a następnie przegrały z chiński Sc. Yuanda 16:18. To dało im drugie miejsce w grupie C i w konsekwencji awans do ćwierćfinału turnieju. Na tym etapie rozgrywek silniejsze od polskiego zespołu okazały się Ukrainki, które zwyciężyły 16:13 i to one wywalczyły prawo gry w półfinale.

"Po dobrym pierwszym dniu turnieju i wyjściu z grupy, przyszedł moment rozprężenia. Niestety przegrana w ćwierćfinale oznacza zakończenie turnieju. Kontynuujemy przygotowania do Mistrzostw Świata 3x3. Z Astary lecimy do francuskiego Voiron, gdzie dwoma zespołami zagramy w turnieju Big Twelve" - ocenił trener Bartłomiej Koziatek.

Do Voiron powołanych zostało osiem zawodniczek - w tym cała czwórka grająca w Astarze.

Turniej w Voiron rozegrany zostanie w dniach 26-27 maja - tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata 3x3 w Wiedniu.