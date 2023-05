#AniaSzukaDomu razem z #KoszKadra kobiet

Tematem spotkania była kampania społeczna „Ania szuka domu”, mająca na celu dotarcie do osób chcących stworzyć rodzinę zastępczą. Inspiracją akcji promocyjnej jest historia Ani z Zielonego Wzgórza, która straciła rodziców i trafiła do domu dziecka. Szczęście i miłość odnalazła w wieku 11 lat, kiedy zaopiekowali się nią Maryla i Mateusz-tworząc dla niej rodzinę zastępczą.

- Bardzo się cieszę, że mogłyśmy wziąć udział w tak oryginalnej i wyjątkowej akcji. Jest to coś nowego w Polsce. Historia Ani wzrusza, przez co bardziej motywuje do przemyśleń. Ważne jest, aby rozmawiać o idei rodzicielstwa zastępczego, aby wspierać dzieci i dbać o ich szczęśliwe dzieciństwo. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, czy moglibyśmy być taką rodziną zastępczą. Dzięki takiej laleczce, może znajdzie się wśród nas lub naszych bliskich ktoś, kto poczuje tę misję. Mam nadzieję, że kampania osiągnie zamierzony cel, że Ania znajdzie nowy pełen miłości dom – powiedziała kapitan drużyny narodowej, Weronika Gajda.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że do kampanii #AniaSzukaDomu przyłączyła się przebywająca w Wałbrzychu Reprezentacja Polski kobiet. To ogromy zaszczyt dla nas wszystkich, że mogliśmy być razem z całą drużyną. Jestem przekonana, że taka akcja pozwoli na dotarcie do jeszcze większej liczby osób. Ania skradła nasze serca, a teraz zaczyna swoją podróż po Polsce, w poszukiwaniu szczęśliwego domu i pięknego dzieciństwa. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt, a także kadrze Polski za organizację spotkania – powiedziała Izabela Małek, zastępca kierownika Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz pomysłodawczyni kampanii #AniaSzukaDomu

Przybliżmy całą kampanię #AniaSzukaDomu

Anna Shirley straciła rodziców, kiedy miała 3 miesiące. Po ich śmierci trafiała do różnych rodzin, przekazywana była z rąk do rąk, aż w końcu, w wieku 11 lat zamieszkała w domu dziecka. Dziewczynka nie miała skomplikowanych marzeń – pragnęła czuć ciepło słońca na policzkach, poznać przyjaciółkę, której opowiadałaby wszystkie sekrety, mieszkać w domu pełnym radości i miłości. Wreszcie los się do niej uśmiechnął. Ania trafiła do Avonlea, do domu rodzeństwa – Maryli i Mateusza Cuthbertów. Tam znalazła szczęście, przyjaźń, rodzinę.

Ta historia wydarzyła się ponad 150 lat temu, a my nadal spotykamy dzieci, które nie zaznały szczęśliwego dzieciństwa, które przebywają w domach dziecka. To nie tylko Ania, ale również Tomuś, Zosia czy Ola marzą o tym, aby w ich życiu pojawiła się Maryla lub Mateusz.

Obecnie 140 dzieci przebywa w dziesięciu placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wałbrzycha. Co trzecie dziecko jest w wieku poniżej 10 roku życia, w tym również noworodki. Każde z nich potrzebuje opieki, bezpieczeństwa, miłości. Każde potrzebuje rodziny zastępczej.

Poprzez zabawę „Ania szuka domu” chcemy dotrzeć do osób, które mogą stworzyć taką rodzinę zastępczą. Tak jak Ania odnalazła Marylę i Mateusza, tak inne dzieci powinny odnaleźć nowe kochające rodziny. I tu potrzebują Twojej pomocy i zaangażowania. Docelowo znalezienie bezpiecznego domu dla lalki oznaczać będzie stworzenie domu zastępczego dla wychowanki lub wychowanka z placówki.

Dlatego nie bądź obojętny.

Jeśli otrzymałeś lalkę, to oznacza, że jesteś dla kogoś bardzo ważny. Osoba, która Ci ją podarowała darzy Cię ogromnym zaufaniem i wierzy w Twoją moc. My również w nią wierzymy!

Wróć do instrukcji zabawy umieszczonej na pudełku, w którym znajduje się lalka. Odpowiadaj na pytania i weź aktywny udział w znalezieniu Ani kochającego domu.

Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, uświadomienie mieszkańców naszego miasta o wielkim, trwającym od wielu lat problemie przebywania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zamiast w placówkach – powinny żyć w domach, wśród rodzin, poznawać i doświadczać pięknych emocji, radości, smaku beztroskiego dzieciństwa. Wspólnie możemy ten cel osiągnąć – z Twoją pomocą możemy dotrzeć do kogoś, kto ma możliwość przyjęcia dziecka do swojego serca i domu.



*Jeżeli mieszkasz poza Wałbrzychem i otrzymałaś/eś lalkę – też możesz pomóc i wziąć udział w zabawie.

Napisz do nas na adres: piecza@mops.walbrzych.pl lub zadzwoń 074/664 08 47

Kampania społeczna „Dołącz do nas – zostań rodziną zastępczą” dofinansowana została ze środków Fundacji EY.

Patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Partnerami kampanii są: Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Pracownia Krawiecka Moni-Niteczka Rękodzieło Artystyczne oraz Agencja Reklamowa Fiodesign.