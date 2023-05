#KoszKadra kobiet przed meczami towarzyskimi

Reprezentacja Polski przebywa na zgrupowaniu w Wałbrzychu, skąd uda się na dwa mecze towarzyskie na Słowenię. Trener Karol Kowalewski do dyspozcyji ma 15 zawodniczek, które będa również brały udział w kolejnym zgrupowaniu.

W Aqua Zdrój trenuje 15 zawodniczek, które przygotowują się do meczów towarzyskich z uczestnikami najbliższego EuroBasketu – Słowenią oraz Turcją. Wśród powołanego składu są m.in. doświadczone Weronika Gajda, Anna Jakubiuk oraz Kamila Borkowska, jak i grające w ubiegłym sezonie w ligach zagranicznych Aleksandra Parzeńska, Emilia Kośla, Katarzyna Trzeciak i Jowita Ossowska.

- Podczas zgrupowania w Wałbrzychu skupiamy się głównie nad tym, aby przepracować ten czas jak najlepiej. Nie mamy go za dużo, gdyż jest to kilka jednostek treningowych w czasie których próbujemy poznać nasze zasady dotyczące gry. Jesteśmy zadowoleni z wykonywanej pracy, tak więc jestem pewien, że pokażemy jej owoce już w najbliższej przyszłości – powiedział trener reprezentacji Polski, Karol Kowalewski.

Spotkania na Słowenii rozegrane zostaną 29 oraz 30 maja o godz. 18:00, a po ich zakończeniu zespół wróci do Polski na krótkie zgrupowanie we Wrocławiu. Kolejnym etapem będzie wylot do Turcji, gdzie również rozegrane zostaną dwa spotkania.

- Przed nami mecze towarzyskie z drużynami ze Słowenii oraz Turcji, które na pewno nie będą łatwe i będzie to dla nas ciężka przeprawa. Oba zespoły uczestniczą w zbliżającym się EuroBaskecie i to również z nimi graliśmy w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Mamy bardzo pozytywną atmosferę i bardzo pozytywne nastawienie, dlatego też jestem przekonany, że pokażemy „serducho” podczas tych meczów – dodaje.

⚪️???? Pracujemy, pracujemy w Aqua Zdrój Wałbrzych ???? #KoszKadra Czytaj więcej:... Opublikowany przez KOSZ KADRA Środa, 24 maja 2023

Skład reprezentacji Polski:

1. Weronika Gajda

2. Julia Bazan

3. Julia Niemojewska

4. Kamila Podgórna

5. Anna Pawłowska

6. Katarzyna Trzeciak

7. Anna Jakubiuk

8. Wiktoria Keller

9. Emilia Kośla

10. Bożena Puter

11. Martyna Pyka

12. Natalia Kurach

13. Aleksandra Parzeńska

14. Jowita Ossowska

15. Kamila Borkowska

Sztab szkoleniowy:

1. Karol Kowalewski – główny trener

2. Wojciech Eliasz-Radzikowski - asystent trenera

3. Martin Pospíšil - asystent trenera

4. Marek Lebiedziński - asystent trenera

4. Magdalena Leciejewska - dyrektor sportowy

5. Maciej Krupiński - kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak - trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik - fizjoterapeuta

8. Mateusz Mruk - fizjoterapeuta

9. Marcin Błoński - lekarz

10. Joanna Sajnog - trener mentalny

11. Jakub Skowron - oficer prasowy

Plan przygotowań:

1. Zgrupowanie Szkoleniowe - Wałbrzych 19-27.05.2023

2. Gry kontrolne - Słowenia, 28-31.05.2023

3. Konsultacja Szkoleniowa - Wrocław, 02-06.06.2023

4. Gry kontrolne - Turcja, 07-10.06.2023