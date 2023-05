Lukasz Czuku

Żeński skład na Mistrzostwa Świata 3x3 wybrany!

W drużynie narodowej, która będzie reprezentować Polskę w Wiedniu znalazły się: Dominika Fiszer, Klaudia Gertchen, Aldona Morawiec i Klaudia Sosnowska. Ta sama ekipa wywalczyła w ubiegłym roku brązowy medal Mistrzostw Europy w Graz. World Cup 3x3 2023 rozpocznie się 30 maja, dzień później Polki rozegrają swoje pierwsze grupowe mecze.

Dominika FISZER

Numer: 66

Wzrost: 170 cm

Klub: -

Pozycja w rankingu światowym: 416

Pozycja w rankingu światowym kobiet: 64

Punkty rankingowe: 62 225

Klaudia GERTCHEN

Numer: 15

Wzrost: 180 cm

Klub: BC Polkowice

Pozycja w rankingu światowym: 393

Pozycja w rankingu światowym kobiet: 59

Punkty rankingowe: 65 099

Aldona MORAWIEC

Numer: 11

Wzrost: 183 cm

Klub: Girolive Panthers Osnabrueck (NIE)

Pozycja w rankingu światowym: 250

Pozycja w rankingu światowym kobiet: 27

Punkty rankingowe: 90 503

Klaudia SOSNOWSKA

Numer: 13

Wzrost: 170 cm

Klub: SKK Polonia Warszawa

Pozycja w rankingu światowym: 286

Pozycja w rankingu światowym kobiet: 37

Punkty rankingowe: 83 575

SZTAB SZKOLENIOWY

Trener: Bartłomiej KOZIATEK

Trener przygotowania motorycznego: Mirosław CYGAN

Psycholog: Joanna SAJNOG

Fizjoterapeuta: Zuzanna WRZESIEŃ

Biało-czerwone czeka jeszcze jeden sprawdzian przed Mistrzostwami Świata - turniej Big Twelve we francuskim Voiron. Zostanie on rozegrany w dniach 26-27 maja, a po nim kadra uda się bezpośrednio do Wiednia.