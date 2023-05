Lukasz Czuku

#KoszKadra3x3 kobiet przed ostatnim sprawdzianem

Voiron to ostatni punkt na mapie polskich kadrowiczek w drodze do Wiednia. Rozpoczęły ją w zgrupowaniem w Giżycku, później rozegrały serię gier kontrolnych w Amsterdamie i wzięły udział w turnieju z cyklu Women's Series w Astarze w Azerbejdżanie. Polki wracają do Europy, a do Francji pojechało osiem zawodniczek.

Polska A trafiła do grupy B, w której zmierzą się z Chinami U23 i Czechami. Polska B rywalizować będzie w grupie C, a tak spotkają się z Grecją B i Hiszpanią. Turniej rozegrany zostanie w dniach 26-27 maja.

Mecze Polski A (Dominika Fiszer, Klaudia Gertchen, Aldona Morawiec, Klaudia Sosnowska):

26 maja, 11:50 Polska A - Czechy

26 maja, 17:50 Polska A - Chiny U23

Mecze Polski B (Julia Drop, Marta Marcinkowska, Weronika Papiernik, Karolina Stefańczyk):

26 maja, 13:05 Polska B - Grecja B

26 maja, 18:15 Polska B - Hiszpania

Spotkania fazy play-off rozegrane zostaną w sobotę 27 maja. Po zakończeniu turnieju zespół Polski A wyruszy do Wiednia na Mistrzostwa Świata 3x3.