Polska przegrywa po raz drugi ze Słowenią

Drugie spotkanie z przygotowującą się do Mistrzostw Europy kadrą Słowenii było zamknięte dla publiczności. Po pierwszej kwarcie gospodynie prowadziły 17:10, jednak słabe drugie 10 minut w wykonaniu biało-czerwonych dało już 27 punktów straty. Po zmianie stron gra się wyrównała, jednak strat nie udało się odrobić. Najskuteczniejszą zawodniczką w polskim zespole była Kamila Borkowska, która do 15 punktów dodała 6 zbiórek. Katarzyna Trzeciak rzuciła 11 punktów, natomiast Julia Niemojewska dodała 6 „oczek”.

Słowenia – Polska 80:53 (17:10, 29:9, 19:18, 15:16)

Najwięcej dla Słowenii: Lisec 13, Friskovec 10, Sivka 10

Polska: Borkowska 15, Trzeciak 11, Niemojewska 6, Kurach 5, Gajda 4, Parzeńska 4, Jakubiuk 2, Podgórna 2, Pyka 1, Kośla 1

Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Słowenii 83:72. Więcej o meczu TUTAJ

Po przylocie do Polski kadra spotka się na zgrupowaniu we Wrocławiu (2-6.06), skąd uda się na kolejne dwa mecze towarzyskie do Turcji z gospodyniami oraz Nową Zelandią.