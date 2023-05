Lukasz Czuku

MŚ 3x3: Polki wchodzą do gry

Egipt to teoretycznie jeden ze słabszych zespołów w grupie B. Już rozegrane spotkania pokazały jednak, że w Wiedniu nikt nie odstaje i żadne zwycięstwo nie przychodzi łatwo. Australia to z kolei wymagający kwalifikant, który najpóźniej uzupełnił stawkę "polskiej" grupy. Oprócz tych dwóch drużyn Polki o awans do dalszych gier powalczą jeszcze z Niemcami i Japonią. W składzie biało-czerwonych grają: Dominika Fiszer, Klaudia Gertchen, Aldona Morawiec i Klaudia Sosnowska.

Mecze Polek:

18:40 Polska - Egipt

20:50 Australia - Polska

W światowym rankingu Polska zajmuje 8 miejsce, na 13 plasuje się Egipt, a Australia jest 27.

Mecze będą transmitowane w TVP Sport oraz przez kanał YouTube FIBA 3x3: