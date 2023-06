Lukasz Czuku

MŚ 3x3: "Musimy karmić bestię pod koszem"

Sytuacja w tabeli jest dla Polski niełatwa, ale i nie beznadziejna. Nasi koszykarze wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo, podczas gdy rywalom udało się to pierwszego dnia. To półmetek grupowej rywalizacji, a schody z każdym spotkaniem rosną ze względu na klasę przeciwnika. Polacy najpierw zmierzą się z wicemistrzami świata Litwinami, by dwie godziny później powalczyć o wygraną z Belgami, którzy z Litwą przegrali 18:22.

Mecze Polaków:

12:00 Polska - Litwa

14:00 Belgia - Polska

- Wiemy jakie popełniliśmy błędy i jak zagrać, żeby zwyciężyć. Na pewno damy z siebie sto procent energii, pokażemy charakter i będziemy walczyć do końca - powiedział trener Piotr Renkiel. Polscy reprezentanci podkreślają, że za mało wykorzystują atuty Adriana Boguckiego. - Musimy bardziej wykorzystywać tę naszą bestię pod koszem i karmić ją podaniami. Dzisiaj każdy z nas musi wziąć więcej odpowiedzialności na siebie - dodaje Szymon Rduch. - Lepsza skuteczność i eliminacja naszych błędów, zbyt dużej liczby fauli - jeśli uda nam się tego dokonać, to jestem spokojny o wyniki obydwu spotkań - zakończył Przemysław Zamojski.