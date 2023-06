Lukasz Czuku

MŚ 3x3: Polacy walczą o półfinał!

Polacy są rewelacją turnieju. Udało im się napisać niezwykłą historię - choć po dwóch meczach grupowych nie mieli zwycięstwa na koncie i zajmowali ostatnie miejsce w grupie, to w kolejnym dniu zmagań udało im się podnieść. Najpierw pokonali po dogrywce wicemistrzów świata Litwę, a potem zwyciężyli z mocną Belgią czym zapewnili sobie awans. Co więcej wywrócili do góry nogami grupę, bo w ciągu dwóch godzin przesunęli się z ostatniej pozycji na pierwszą, dzięki czemu jako pierwsza drużyna w turnieju zapewnili sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału!

Po 14:00 poznamy rywala Polaków - wtedy to rozegrany zostanie mecz Play-in między Brazylią a Japonią. Biało-czerwoni zagrają ze zwycięzcą tego pojedynku. Brazylijczycy w swojej grupie przegrali tylko z mistrzami świata Serbią. Natomiast Japończycy wygrali z Węgrami i Mongolią i zakończyli rywalizację grupową z bilansem 2-2.

- Mecz ćwierćfinałowy zawsze jest najważniejszy w turnieju. Rzucimy wszystkie siły, damy kawał serca, będziemy gryźć parkiet od pierwszej do ostatniej sekundy, aby ten mecz był pod naszą kontrolą. Będziemy zmierzać pewnie do góry - tak jak się odbudowaliśmy w fazie grupowej - powiedział Przemysław Zamojski. - To nas napędza, będziemy gotowi i już nie możemy się doczekać rywalizacji! - zakończył Zamojski.

Mecz ćwierćfinałowy z udziałem Polaków o godzinei 19:20. Transmisja w TVP Sport oraz na kanale YouTube FIBA3x3.