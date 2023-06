#KoszKadra kobiet: Polska zagra z Turcją

W pierwszym meczu turnieju w Stambule, Polska zmierzy się z Turcją. Gospodynie przygotowują się do rozpoczynającego się za kilka dni EuroBasketu.

Do Turcji drużyna poleciała w 12 – osobowym zestawieniu, a wśród powołanych na turniej zawodniczek są m.in. Weronika Gajda, Kamila Borkowska, Anna Jakubiuk czy też Julia Niemojewska.

Podczas turnieju w Stambule Polska zmierzy się z Turcją (8.06, godz. 19:00) oraz Nową Zelandią (9.06, godz. 19:00).

Kilak dni temu reprezentacja Polski zmierzyła się dwukrotnie na wyjeździe ze Słowenią, przegrywając oba mecze.

- Mecz z Nową Zelandią będzie dla nas nowym doświadczeniem i zetknięciem z zupełnie innym stylem gry. Na pewno jest to zespół bardzo mocny, o czym świadczą chociażby minimalne przegrane z Australią, czyli zespołem regularnie walczącym o medale Mistrzostw Świata. Podczas obu zgrupowań skupialiśmy się na usystematyzowaniu sposobu w jaki chcielibyśmy aby grała nasza Reprezentacja, przy okazji mając możliwość wprowadzenia do kadry kolejnych zawodniczek, co było celem nadrzędnym tego lata – mówi trener reprezentacji Polski, Karol Kowalewski.

Skład reprezentacji Polski:

1. Weronika Gajda

2. Julia Bazan

3. Julia Niemojewska

4. Kamila Podgórna

5. Katarzyna Trzeciak

6. Anna Jakubiuk

7. Wiktoria Keller

8. Martyna Pyka

9. Natalia Kurach

10. Aleksandra Parzeńska

11. Jowita Ossowska

12. Kamila Borkowska

Sztab szkoleniowy:

1. Karol Kowalewski – główny trener

2. Wojciech Eljasz-Radzikowski - asystent trenera

3. Martin Pospíšil - asystent trenera

4. Marek Lebiedziński - asystent trenera

4. Magdalena Leciejewska - dyrektor sportowy

5. Maciej Krupiński - kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak - trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik - fizjoterapeuta

8. Mateusz Mruk - fizjoterapeuta

9. Marcin Błoński - lekarz

10. Joanna Sajnog - trener mentalny

11. Jakub Skowron - oficer prasowy

Transmisja spotkania dostępna będzie na stronach TRT Sport LINK1 lub LINK2 od godz. 19:00.