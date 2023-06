AW

Zapytanie ofertowe

Oferta powinna obejmować:

• wynajem elementów i budowa podestu scenicznego o wymiarze 20x22 metrów o wysokości minimum 30 cm a maksymalnie 100 cm – wysokość musi być dopasowana do wysokości trybuny,

• dostarczenie i ułożenie grubej na minimum 35 mm a maksymalnie 45 mm drewnianej warstwy płyty OSB na podeście scenicznym o wymiarze 20x22 metry,

• wynajem elementów i budowa podestu scenicznego o wymiarze 18x16 metrów o wysokości minimum 30 a maksymalnie 50 cm wraz z zamocowaniem barierek ochronnych o wysokości minimum 80 cm dokoła podestu,

• dostarczenie i ułożenie grubej na minimum 35 mm a maksymalnie 45 mm drewnianej warstwy płyty OSB na podeście scenicznym o wymiarze 18x16 metrów,

• ułożenie gumowego podłoża o grubości minimum 0,2 cm na podeście scenicznym o wymiarze 20x22 metrów,

• ułożenie gumowego podłoża o grubości minimum 0,2 cm na podeście scenicznym o wymiarze 18x16 metrów,

• wynajem, montaż i demontaż czterech trybun ustawionych dookoła podestu scenicznego o pojemności łącznej minimum 1000 a maksymalnie 1100 miejsc dostosowanego do konstrukcji zadaszenia (wyłączenia na słupy podtrzymujące dach) napełnianych od tyłu,

• wynajem i montaż oświetlenia meczowego do obręczy zadaszenia o mocy min. 1500 lux,

• wynajem i montaż oświetlenia efektowego wraz z konsoletą – min. 50 lamp Robi Led Wash 600/800 lub równoważnych, konsoleta Grand Ma2 lub równoważna, wyciągarka elektryczna,

• wynajem i montaż systemu nagłośnienia o mocy minimum 4000W, zamontowany do zadaszenia w minimum 4 punktach, wraz z 4 mikrofonami bezprzewodowymi,

• wynajem i montaż band LED o długości łącznej 56 metrów,

• wynajem i montaż dwóch telebimów o rozdzielczości min. P4.8 o wielkości 15 m2 (wymiar 5x3m),

• wynajem elementów i budowa podestu typu „layher” o wymiarze 2,5x2,5m o wysokości minimalnej 3 metrów a maksymalnej 4 metrów

• demontaż wszystkich wskazanych elementów w okresie od 1 października od godz. 23:00 do 2 października do godziny 23:59.

Miejsce usługi:

Lublin, Plac Zamkowy (https://goo.gl/maps/FpQ2cnLMyExwFKaq7).

Termin realizacji usługi:

18 września – 3 października 2023 r

SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Mistrzostwa Świata do lat 23 w koszykówce 3x3 będą niezwykle ważnym sportowym elementem programu całorocznych obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży, którą Lublin będzie w 2023 roku. Koszykówka 3x3 zdobywa w naszym kraju coraz większą popularność, w czym na pewno pomogły dobre wyniki reprezentacji Polski. Jestem pewny, że ten widowiskowy rodzaj koszykówki wzbudzi duże zainteresowanie wśród kibiców. Cieszę się, że Lublin po raz kolejny został obdarzony zaufaniem i naszemu miastu powierzono organizację imprezy sportowej o znaczeniu międzynarodowym. W tym miejscu warto podkreślić naszą niezmiennie dobrą współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki i prezesem Radosławem Piesiewiczem, którego niezwykle często gościmy w Lublinie - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

- Od lat mamy wielkie sukcesy w koszykówce 3x3, więc pewnym naturalnym krokiem jest chęć organizacji dużej imprezy w tej odmianie basketu. W poprzednim roku nasza męska drużyna zdobyła mistrzostwo świata, a żeńska kadra zajęła świetne szóste miejsce. W Lublinie chcemy również walczyć o najwyższe cele! Wierzę, że mistrzostwa świata będą turniejem, który przyciągnie jeszcze więcej kibiców do koszykówki 3x3 - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Mistrzostwa Świata to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez w każdej dyscyplinie sportu. Dlatego szczególnie cieszę się, że wydarzenie tak dużej rangi odbędzie się na terenie naszego województwa. Koszykarskie Mistrzostwa Świata 3x3 w kategorii U23 kobiet i mężczyzn rozgrywane w 2023 roku, będą znakomitą okazją, aby zaprezentować Lubelskie całemu światu. Przed nami pięć dni rywalizacji i 94 spotkania na mistrzowskim poziomie. Odwiedzą nas najlepsi zawodnicy z całego świata. Jako Samorząd Województwa Lubelskiego dołożymy wszelkich starań, aby to wielkie sportowe święto na długo zapadło w pamięci fanom koszykówki na Lubelszczyźnie - powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.