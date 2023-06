wk

King Szczecin mistrzem Polski!

Gospodarze weszli w ten mecz z wielką energią - zarówno w obronie, jak i w ataku. Na wyróżnienie zasługiwał przede wszystkim Zac Cuthbertson, a po trójce Bryce’a Browna mieli już sześć punktów przewagi. Później wrocławianie byli jednak blisko, w czym pomagali Artiom Parachowski oraz Jakub Karolak. Ostatecznie dzięki zagraniu Filipa Matczaka po 10 minutach było 22:17. W drugiej kwarcie WKS Śląsk wykorzystał niemoc w ataku rywali, a do remisu doprowadził Parachowski. Prowadzenie przyjezdnym dawał później Ivan Ramljak. Po chwili jednak kolejne wyrównanie zapewniał Andrzej Mazurczak, a przewagę trójkami zapewniał Bryce Brown. Ostatecznie dzięki zagraniu Mateusza Kostrzewskiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:35.

Phil Fayne oraz Tony Meier dodawali jeszcze więcej energii, a różnica na korzyść ekipy trenera Arkadiusza Miłoszewskiego wzrosła nawet do 15 punktów. Gospodarze powoli zaczęli kontrolować wydarzenia na parkiecie i złapali swój rytm w ataku. Wrocławianie do końca potrafili znaleźć sposób na ofensywny zryw. Co prawda po późniejszej trójce Jakuba Nizioła zbliżyli się na dziewięć punktów, ale zaraz podobnym rzutem odpowiedział Bryce Brown. Po 30 minutach było 69:57. W ostatniej kwarcie zespół trenera Ertugrula Erdogana nie była już w stanie zagrozić przeciwnikom. Po efektownym wsadzie Phila Fayne’a przewaga wzrosła do 18 punktów. Szczecinianie ciągle prezentowali skuteczną ofensywę i byli spokojni o zwycięstwo. King wygrał 92:72, w całej serii był lepszy 4-2 i zdobył swoje pierwsze mistrzostwo w historii.

Medale i puchary wręczali: Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki oraz Konrad Mądry, członek Zarządu Polskiego Związku Koszykówki, Prezes Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki.

MVP finałów Energa Basket Ligi został wybrany Bryce Brown z Kinga Szczecin. W nagrodę Amerykanin otrzymał wysokiej klasy zegarek marki Aerowatch oraz pamiątkową statuetkę z rąk Grzegorza Bachańskiego, Wiceprezesa Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.