Lukasz Czuku

#KoszKadra3x3 rozpoczyna walkę w Igrzyskach Europejskich

Dla podobiecznych Piotra Renkiela jest to trzeci bardzo ważny start w tym roku. W Mistrzostwach Świata 3x3 pokazali się z bardzo dobrej strony i zajęli siódme miejsce na naszym globie. Później wzięli też udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy - niestety wrócili bez biletu na turniej finałowy.

Również dlatego chcą się pokazać z jak najlepszej strony w Igrzyskach Europejskich, które rozgrywane są po raz trzeci (poprzednie edycje odbyły się w Baku i w Mińsku). Polacy trafili do grupy A z Serbią, Estonią i Niemcami.

MECZE GRUPOWE POLAKÓW

21.06 15:45 Niemcy - Polska

21.06 17:35 Estonia - Polska

23.06 21:35 Polska - Serbia

Na Igrzyska Europejskie trener Piotr Renkiel powołał Adriana Boguckiego, Szymona Rducha, Mateusza Szlachetkę i Przemysława Zamojskiego, a więc skład, który walczył w Mistrzostwach Świata 3x3 w Wiedniu. Sztab szkoleniowy tworzą: Piotr Renkiel (trener), Michał Hlebowicki (asystent trenera), Marek Jędrzejewski (fizjoterapeuta).

Biało-czerwoni chcą udowodnić, że są topową drużyną na świecie, ale samo miejsce rozgrywania spotkań jest dla nich dodatkową motywacją. - Po Mistrzostwach Świata 3x3, gdzie na cztery sekundy do końca ćwierćfinału byliśmy w strefie medalowej, nasze apetyty są duże. Przyjechaliśmy do Małopolski pokazać, że polskie 3x3 to światowa czołówka. Nie mogłem uczestniczyć w drugich IE w Mińsku w 2019 roku, ze względu na MŚ3x3. Mateusz Szlachetka pochodzi z Krakowa, a wraz z trenerem Michałem Hlebowickim mieszkaliśmy tu dwa lata, co dodaje motywacji do pokazania się jak najlepiej przed naszymi kibicam - powiedział trener Piotr Renkiel, który zaprasza na Cracovia Arenę by kibicować polskim koszykarzom.

Mecze Polaków będą transmitowane na antenie a także stronie TVP Sport.