Lukasz Czuku

#KoszKadra3x3 kobiet gotowa na IE

Miejscem zmagań jest Cracovia Arena w Krakowie. Pierwsza część sezonu obfituje w duże imprezy - Polki mają za sobą występ w Mistrzostwach Świata 3x3 w Wiedniu, a potem wystąpiły w Bratysławie w kwalifikacjach Mistrzostw Europy. W obu przypadkach wynik odbiegał od oczekiwanego, dlatego teraz biało-czerwone chcą poprawić kibicom humory dobrym występem w Igrzyskach Europejskich.

Do stolicy Małopolski pojechał mocno odmieniony skład w porównaniu z Mistrzostwami Świata - powołane zostały Julia Drop, Marta Marcinkowska, Aldona Morawiec i Anna Pawłowska. Sztab szkoleniowy tworzą: Bartłomiej Koziatek (trener), Mirosław Cygan (trener przygotowania motorycznego), Michał Wesołowski (fizjoterapeuta). Polki by awansować do ćwierćfinału muszą zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w grupie, która do najłatwiejszych nie należy. Ich rywalkami są reprezentacje Ukrainy, Litwy i Estonii.

SPOTKANIA POLSKI W GRUPIE C

22.06 18:30 Polska - Ukraina

22.06 20:45 Litwa - Polska

23.06 18:30 Polska - Estonia

- Jako gospodarze nie zamierzamy być gościnni, chociaż trafiliśmy do bardzo trudnej grupy. Mamy w niej dwa wymagające zespoły i drużynę, która może zaskoczyć - mam nadzieję, że to nie nam niespodziankę zrobi Estonia. Mając na myśli te mocne ekipy, mówię o Ukrainie, z którą graliśmy w turnieju Women's Series w Astarze, a także o Litwie. Zawodniczki zawsze są groźne, grają twardą koszykówkę. Litwinki przechodzą przebudowę, podobnie jak my. Będziemy walczyć by wrócić na dobre tory, a te są tylko jedne - nic poza walki o medale i pozycje na podium nas nie interesuje - powiedział trener Bartłomiej Koziatek.

Mecze transmitowane będą w TVP Sport i TVP Sport online.