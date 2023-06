Lukasz Czuku

IE: Polacy z porażką i wygraną

Reprezentacja Polski 3x3 po pierwszy dniu walki w Igrzyskach Europejskich w Krakowie wciąż walczy o awans do ćwierćfinału imprezy.

Biało-czerwoni dostarczyli wielu emocji kibicom zgrumadzonym w Cracovia Arenie. W pierwszym meczu przegrali z Niemcami 20:21, by w drugim pokonać Estonię 21:17. Oba spotkania miały swoją historię i w obu zespoły wygrywające odwracały losy potyczki.

Początek meczu z Niemcami wskazywał na to, że odmłodzona reprezentacja naszych sąsiadów będzie tylko tłem dla Polaków. Szybko wyszli oni na prowadzenie i kontrolowali przebieg spotkania. Przewaga zwiększała się i zmniejszała, ale to Polska była górą i - wydawało się - dyktuje warunki na boisku. Przy stanie 17:11 i później 18:13 można było spodziewać się rychłego zakończenia starcia przed czasem, ale wtedy Niemcy powoli zaczęli odrabiać straty. Kropkę nad i mógł postawić Adrian Bogucki - jego zespół prowadził 20:17, a polski zawodnik wykonywał dwa rzuty wolne. Obu nie trafił, a rywale wykorzystali nasze potknięcie - zdobyli cztery punkty z rzędu i niespodzianka stała się faktem.

Zmotywowani Polacy chcieli się zrehabilitować w meczu z Estonią. Grali w nim zresztą z nożem na gardle, bo rewelacyjni Niemcy chwilę wcześniej pokonali Serbię i druga porażka biało-czerwonych eliminowałaby ich z dalszych gier. Nerwowo było jednak również w drużynie Estonii, które zawodnicy już w pierwszej minucie czterokrotnie faulowali. Nie przeszkodziło im to jednak w wyjściu na prowadzenie 9:5. Tym razem jednak to Polska wrzuciła kolejny bieg - przyczynił się do tego również Przemysław Zamojski, który trzykrotnie trafił za dwa punkty. W powietrzu królował Adrian Bogucki, który efektownym wsadem przypieczętował wygraną biało-czerwonych 21:17.

Polska jest na drugim miejscu w grupie, a w ostatnim spotkaniu zmierzy się w piątek z Serbią o godzinie 21:35.