Lukasz Czuku

Polacy z brązowym medalem Igrzysk Europejskich!!!

To był intensywny dzień na Igrzyskach Europejskich - Biało-Czerwoni rozegrali trzy ciężkie spotkania fazy pucharowej. Ćwierćfinał przeszliśmy jak burza - Izrael tylko momentami dotrzymywał kroku naszym zawodnikom. Ostatecznie pewnie pokonaliśmy naszych rywali 21:13, co oznaczało awans do najlepszej czwórki turnieju.

Półfinałowa batalia z Łotwą dostarczyła kibicom niesamowitych emocji. Polacy prowadzili już nawet różnicą trzech punktów 10:7, ale wtedy do głosu doszli nasi przeciwnicy. Trzykrotnie z rzędu trafili za dwa punkty i to oni wyszli na prowadzenie. Niestety na tym się nie zatrzymali - ich seria w tym okresie meczu to 7:0. Podopieczni Piotra Renkiela przyzwyczaili kibiców do tego, że nie lubią w taki sposób zostawiać nierozwiązanych spraw. Najpierw doprowadzili do remisu 16:16, a po rzucie Mateusza Szlechetki za dwa odzyskali prowadzenie. Niestety ostatnie słowo należało do Łotyszy, którzy wygrali 21:19, a później zdobyli złoty medal.

Polacy w meczu o trzecie miejsce zrewanżowali się reprezentacji Niemiec za porażkę grupową. Reprezentanci Polski wyszli na tę potyczkę bardzo skoncentrowani i pilnowali by ani na moment nie oddać rywalom prowadzenia. Remisowali tylko dwukrotnie - przy stanie 1:1 i 2:2 i konsekwentnie zwiększali prowadzenie. Niemcy starali się jeszcze pokrzyżować plany Biało-Czerwonym i zbliżyli się na jeden punkt w końcowej fazie batalii, ale Adrian Bogucki z Przemysławem Zamojskim załatwili sprawę - ten ostatni postawił kropkę nad "i", która dała Polsce upragniony medal!

Polki zajęły siódme miejsce - odpadły w ćwierćfinale, ale trafiły na bardzo wymagającego rywala. Francja okazała się lepsza i wygrała 19:10. Biało-Czerwone kończą jednak turniej z podniesionymi głowami - poniosły w nim trzy porażki, ale dwie z późniejszymi złotymi i srebrnymi medalistkami Igrzysk Europejskich (Litwa pokonała w finale Francję).

Kibice będą się mogli spotkać z naszymi reprezentantkami i reprezentantami w sklepie 4F w CH Bonarka w Krakowie w niedzielę o godzinie 11:00. W planach są wspólne zdjęcia i autografy. Będzie też można kupić koszulki kadry ze zniżką -20%.