Lukasz Czuku

Polki w półfinale turnieju Women's Series w Marsylii!

To był pracowity dzień dla naszej reprezentacji - do rozegrania miała trzy spotkania grupowe, a w nagrodę za dobre wyniki i zajęcie pierwszego miejsca, nieco odpocznie drugiego dnia turnieju. W pierwszym spotkaniu Polki występujące w składzie Marzena Marciniak, Aldona Morawiec, Anna Pawłowska i Klaudia Sosnowska zrobiły co do nich należało w spotkaniu z Malezją. Zwycięstwo 22:14 nie pozostawiło przeciwniczkom złudzeń, kto jest lepszy w tym starciu. Polskie koszykarki mocnym akcentem rozpoczęły turniej, ale najlepsze miało dopiero przyjść...

Reprezentacja Polski bez bojaźni zagrała ze srebrnymi medalistkami niedawno zakończonych Igrzysk Europejskich Francją. Nie przestraszyło ich nawet prowadzenie gospodyń turnieju 8:3. Dobrze wykonywane rzuty wolne Pawłowskiej, Sosnowskiej i Marciniak pozwalały stopniowo zbliżać się do faworyzowanych przeciwniczek. Rzut za dwa punkty Anny Pawłowskiej pozwolił naszej kadrze wyjśc na prowadzenie 11:10, którego nie oddały już do końca, mimo pewnych kontrowersji w ostatnich sekundach spotkania.

Zwycięstwo nad Azerbejdżanem nie przyszło łatwo - mieliśmy spore problemy z powstrzymaniem potężnej Mercedes Walker, która zdobyła 12 z 17 punktów swojego zespołu. W tym przypadku również rywalki wyszły na prowadzenie 9:5, które nie załamało Polek. Te szybko odzyskały prowadzenie i kontrolę w meczu, a ostatecznie wygrały 21:17.

Komplet zwycięstw oznacza awans polskiego zespołu do półfinału, który zostanie rozegrany jutro o 21:00.

Transmisja: