Pierwszy mecz ME U18 kobiet za Biało-Czerwonymi

Niestety, od porażki swój start w mistrzostwach Europy dywizji A do lat 18 rozpoczęła nasza kadra kobiet. Biało-Czerwone w tureckiej Konyi uległy rówieśniczkom z Turcji 47:71.

Dwa różne oblicza zaprezentowała kadra U18 kobiet w starciu z Turcją. Pierwsza kwarta to dobra postawa w obronie, która w połączeniu z niezłą postawą w ataku, zapewniła Polkom przewagę. Po serii dziewięciu rzuconych punktów nasza kadra objęła prowadzenie 14:4. W tym czasie podopieczne Roberta Pieczyraka trafiły m.in. dwa rzuty za trzy punkty, wykorzystując także swoje szanse w polu trzech sekund.

Kolejne minuty to coraz lepsza gra rywalek. Turczynki zaczęły trafiać z dystansu, uzyskały też przewagę w polu trzech sekund. Szybko znalazło to swoje odzwierciedlenie w wyniku. Miejscowe drugą kwartą wygrały 28:10 i uzyskały przewagę, której nie oddały już do końcowej syreny.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Rywalki kontrolowały prowadzenie, powiększając je w kolejnych kwartach. Polki w całym spotkaniu popełniły aż 26 strat, od zakończenia pierwszej kwarty nie umieściły też w koszu żadnego rzutu za trzy punkty.

Kolejnym rywalem Polek będzie w niedzielę reprezentacja Węgier, która w swoim pierwszym spotkaniu uległa Francji 41:61.

Turcja - Polska 71:47 (6:14, 28:10, 19:12, 18:11)

Polska: N. Rutkowska 8, K. Ułan 7, A. Burzyńska 7, N. Tomasik 6, Ł. Grządziela 5, M. Nassisi 5, D. Ullmann 5, K. Maj 2, W. Stasiak 2, M. Kusiak 0, W. Steblecka 0, J. Adamczuk 0.