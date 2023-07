AW

Czwarty zjazd V edycji Szkoły Trenerów przeszedł do historii

Piąta edycja Szkoły Trenerów odbywa się w latach 2022-2023. W 2022 roku odbyły się dwa zjazdy. W zajęciach uczestniczyło 32 trenerów.

W Krakowie oprócz wykładów uznanych trenerów odbyły się również warsztaty z prowadzenia scoutingu oraz treningu.

Idea, jaka przyświeca Szkole Trenerów PZKosz to, nie tylko zdobywanie wiadomości o aktualnych trendach koszykarskich, ale przede wszystkim zdobywanie umiejętności tj. rozmów z zawodnikiem, współpracy w sztabie trenerskim, przygotowanie i przeprowadzenie scoutingu.

- Od jakiegoś czasu staramy się zapraszać również wykładowców, którzy mają nowoczesne spojrzenie na koszykówkę. A w szczególności na nowe metody nauczania, te które pozwalają szybciej nauczyć się grać w basket. Ważne jest dla nas, żebyśmy szkolili się od trenerów. Z pewnością takim trenerem jest Alex Sarama, który przekazał ogrom wiedzy. Przede wszystkim wiedzy praktycznej, bo o to chodzi w tych szkoleniach. Trener Kloziński opowiedział szczegółowo o obronie pick and roll oraz jak rozwiązywać sytuacje mis-match, zaś trener Rodriguez mówił o tym jak budować całą piramidę szkolenia oraz jak ALBA Berlin pozyskuje graczy do swojej organizacji. - podsumował Dawid Mazur, koordynator Szkoły Trenerów PZKosz.