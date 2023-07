AW

Porażka kadry U20 mężczyzn na początek ME

Reprezentacja Polski do lat 20 mężczyzn ma za sobą pierwsze spotkanie w mistrzostwach Europy dywizji A. Niestety, Polacy ulegli rówieśnikom z Grecji 67:72. Po 15 punktów dla naszej drużyny rzucili Kuba Piśla i Piotr Winkowski.

Niemal do samego końca starcia z Grecją Biało-Czerwoni byli w grze o zwycięstwo. Przy wyniku 63:65 na 80 sekund przed końcem czwartej kwarty za trzy rzucał Jakub Andrzejewski, ale jego próba nie znalazła drogi do kosza. Polacy mieli jeszcze dwa ponowienia akcji, ale żadne z nich również nie okazało się udane.

W odpowiedz Grecy rozegrali akcję, która ostatecznie dała im wygraną. Środkowy Evangelos Zougris po nieudanej próbie jednego z kolegów zebrał piłkę, a następnie trafił z pola trzech sekund, wyprowadzając swój zespół na czteropunktowe prowadzenie.

Do końcowej syreny gracze znad Wisły nie uzyskali już punktu, podczas gdy rywale powiększyli jeszcze swój dorobek o trzy punkty. Zawodnikiem trudnym do zatrzymania okazał się silny fizycznie Evangelos Zougris, który rzucił 24 punkty i miał 17 zbiórek, w tym 9 na atakowanej tablicy. Podkoszowy rywali trafiły przy tym 11 z 14 rzutów z dystansu.

- Zostawiliśmy dużo serca i zaangażowania na boisku, ale nie wystarczyło to do wygranej z Grecją. Evangelos Zougris zdominował nas fizycznie i bezwzględnie wykorzystał swoją przewagę pod koszem. Jako zespół popełniliśmy zbyt dużą liczbę strat, wynikających ze złej gry pod pressingiem. Mimo dobrych pozycji, zabrakło nam też skuteczności w ataku. Jeśli uda nam się poprawić te elementy, to niedzielny wynik meczu z Chorwacją powinien być dla nas korzystny - powiedział po meczu Krzystof Szablowski, trener główny kadry U20 mężczyzn.

Polska - Grecja 67:72 (19:21, 17:14, 12:18, 19:19)

Polska: K. Piśla 15, P. Winkowski 15, A. Wiśniewski 11, A. Busz 9, J. Urbaniak 8, J. Andrzejewski 5, M. Duda 2, M. Wilczek 2, H. Łałak 0, F. Gurtatowski 0, W. Siembiga 0.