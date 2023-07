AW

Chorwacja lepsza od Polski w ME U20 mężczyzn

Niestety, musimy poczekać na pierwsze zwycięstwo reprezentacji Polski do lat 20 mężczyzn w mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni nie sprostali w niedzielę w Heraklionie rówieśnikom z Chorwacji, przegrywając 53:64. Na zakończenie zmagań grupowych Polacy zmierzą się w poniedziałem z Litwą.

Wyrównana pierwsza połowa i druga część zawodów z nieznaczną przewagą Chorwacji - tak wyglądało niedzielne spotkanie z Chorwacją. Do przerwy to Polacy znajdowali się dłużej na prowadzeniu, dobrze prezentując się zwłaszcza w defensywie.

Nasza gra w ataku momentami jednak szwankowała, co w połączeniu z momentem słabszej dyspozycji w obronie, pozwoliło rywalom na początku trzeciej kwarty zanotować serię 7:0. Od wyniku 38:31 Chorwaci już do końca zawodów znajdowali się na prowadzeniu. Biało-Czerwoni w trzeciej i czwartej kwarcie potrafili zmniejszać straty, ale w momencie gdy była szansa na zbliżenie się na odległość jednego trafienia z gry, to rywale ponowie budowali swoją przewagę.

W całym spotkaniu Polacy trafili 5 z 30 rzutów z dystansu, ale po zmianie stron wyglądało to znacznie gorzej - 1 na 17 za trzy. Rywale wykorzystali także swoją przewagę fizyczną pod koszem, zbierając o 16 piłek więcej niż nasz zespół.

Najwięcej punktów KoszKadry uzyskał Maksymilian Wilczek - 12.

Tym samym Polacy są już pewni zajęcia czwartego miejsca w grupie C. O 1/4 finału zmierzą się więc z najlepszym zespołem grupy D, najprawdopodobniej będzie to Francja, która dwa pierwsze mecze ME wygrała pewnie.

- Gdy nie trafiasz rzutów z dystansu z dobrych pozycji, to nie otwierasz sobie przestrzeni do grania. Niestety, ta prawda sprawdziła się podczas meczu z Chorwacją. Znów nie brakowało nam woli walki, zaciętości w obronie, lecz to było za mało, aby wygrać. W poniedziałek czeka nas mecz z pewną zwycięstwa w grupie Litwą. Na pewno nie będziemy w tym spotkaniu przeciągać pobytu graczy na boisku i forsować jednych kosztem drugich. Każdy z zawodników dostanie szansę na grę - podsumował spotkanie Krzysztof Szablowski, główny trener kadry U20 mężczyzn.

Chorwacja - Polska 64:53 (15:16, 16:13, 20:16, 13:8)

Polska: M. Wilczek 12, H. Łałak 7, W. Siembiga 7, A. Wiśniewski 6, P. Winkowski 6, J. Urbaniak 5, J. Andrzejewski 4, K. Piśla 4, M. Duda 0, A. Busz 0, F. Guratowski 0, D. Krużyński 0.