Lukasz Czuku

W Polsce odbędą się ważne turnieje 3x3

Jest to o tyle istotne, bo w roku przedolimpijskim nasze reprezentacje narodowe zbierają punkty do rankingu światowego FIBA. Mają one przełożenie na późniejszy udział w turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu. Dzięki dobremu bilansowi biało-czerwoni mogą również awansować na najważniejszą imprezę globu bezpośrednio. Stąd udział polskich drużyn jest tak istotny.

Od kilku lat organizowany jest cykl turniejów Quest. W tym roku rozgrywany jest z wyjątkowym rozmachem, gdyż imprezę finałową poprzedza aż 20 turniejów eliminacyjnych (dla porównania rok temu było ich 13). Odbywają się one co tydzień od maja do sierpnia. Zwycięzca cyklu zostaje Mistrzem Polski - poznamy go w sierpniu na rynku głównym w Katowicach. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 12-13.08.

Arena zmagań koszykarek i koszykarzy 3x3 podczas Igrzysk Europejskich w Krakowie ponownie zapełni się w wakacje najlepszymi sportowcami Starego Kontynentu w lipcu. Wtedy to odbędą się dwa prestiżowe młodzieżowe turnieje z cyklu Nations League. Zawodnicy do lat 23 rywalizować będą w dniach 26-28 lipca, a ci do lat 21 od 30 lipca do 1 sierpnia. Oprócz reprezentacji Polski zobaczymy między innymi drużyny narodowe Czech, Łotwy, Ukrainy, Chorwacji, Irlandii (U23) oraz Niemiec, Izraela, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii (U21).

Bardzo ważny turniej w konrekście punktów dla żeńskiej kadry narodowej rozegrany zostanie w połowie sierpnia w Katowicach. Wtedy to będziemy organizatorem zawodów najwyższej rangi z cyklu Women's Series. W tym najważniejszym na świecie turnieju wystąpi 16 zespołów narodowych, w tym oczywiście Polska. Biało-czerwonym będzie można kibicować na rynku głównym 14 i 15 sierpnia. Pula nagród wynosi 30 tysięcy dolarów.

Koniec wakacji to nie koniec emocji związanych z koszykówką 3x3. We wrześniu bowiem stolicą polskiego basketu stanie się Lublin. Wtedy też na Placu Zamkowym rozegrany zostanie drugi pod względem ważności turniej na świecie - Challenger. W tym przypadku suma nagród wyniesie 50 tysięcy dolarów, a mecze będzie można śledzić w dniach 23-24.09.

Po raz pierwszy w historii Polska będzie też organizatorem Mistrzostw Świata. W Lublinie zaprezentuje się 20 żeńskich i 20 męskich drużyn narodowych do lat 23 (27.09 - 1.10). Na tą okazję sprowadzony zostanie wielki dach (36 metrów średnicy), który przykryje boisko zlokalizowane u podnóży lubelskiego zamku. Podobne dachy używane są na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich i Europejskich.