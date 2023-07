AW

Francja lepsza od Polski w 1/8 finału ME U20 mężczyzn

Francja, która wygrała swoją grupę, okazała się lepsza od Polski w meczu o awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy do lat 20 mężczyzn. Trójkolorowi zwyciężyli 89:55, wyraźną przewagę wypracowując już do przerwy. Tym samym Biało-Czerwonym pozostaje walka o miejsca 9-16.