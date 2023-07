Trener Igor Milicić wybrał skład kadry

Trener koszykarskiej reprezentacji Polski, Igor Milicić, wybrał skład kadry, która będzie przygotowywała się do turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach.

Biało-Czerwoni swoje zgrupowanie rozpoczną 20 lipca we Wrocławiu. Po kilku dniach treningów rozegrają dwa zamknięte dla publiczności mecze towarzyskie z Holandią. Od 2 do 6 sierpnia wezmą udział w turnieju w Belgradzie. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją.

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się w niedzielę 13 sierpnia. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zagra z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca całego turnieju w Gliwicach otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Bilety dostępne są na stronie EBILET.PL

Powołania na zgrupowanie we Wrocławiu otrzymało 17 zawodników. Wśród nich zabraknie Jeremiego Sochana.

- Rozmawialiśmy wielokrotnie z Jeremim i wiemy, że bardzo zależy mu na grze w reprezentacji Polski. W tym roku, zgodnie z ustaleniami ze Spurs, skupia się jednak na indywidualnych treningach i jak najlepszym przygotowaniu do swojego drugiego sezonu w NBA. Na pewno nadal będzie śledził i wspierał kadrę - tak jak robił to do tej pory. Mamy nadzieję, że zobaczymy go w koszulce z orzełkiem w przyszłorocznych kwalifikacjach olimpijskich oraz na EuroBaskecie w Polsce - mówi Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

- Na zgrupowanie powołanie otrzymali zarówno AJ Slaughter, jak i Geoffrey Groselle. Zgodnie z zasadami FIBA, tylko jeden z nich będzie mógł wystąpić w oficjalnych spotkaniach międzynarodowych. Ostateczna decyzja o ich ewentualnej grze podczas turnieju w Gliwicach będzie należała do sztabu szkoleniowego. Mateusz Ponitka z kolei, w porozumieniu z trenerami i PZKosz, dołączy do zgrupowania nieco później. Spodziewamy się go we Wrocławiu 27 lipca - dodaje Koszarek.

Skład reprezentacji Polski (następnie ostatni lub aktualny klub):

Aleksander Balcerowski, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Geoffrey Groselle, Legia Warszawa

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Mazurczak, King Szczecin

Michał Michalak, BM Stal Ostrów Wielkopolski

Igor Milicić, Charlotte 49ers (NCAA, Stany Zjednoczone)

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Pluta, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

AJ Slaughter, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Michał Sokołowski, Gevi Napoli Basket (Włochy)

Mateusz Szlachetka, Dziki Warszawa

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, Enea Zastal BC Zielona Góra

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Andrzej Urban

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Dr Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Rzecznik prasowy: Michał Fałkowski



Plan przygotowań reprezentacji Polski

20.07 - 30.07 - zgrupowanie we Wrocławiu i dwa zamknięte sparingi z Holandią

02.08 - 06.08 - turniej towarzyski w Belgradzie (Serbia)

07.08 - 10.08 - mecze towarzyskie w Stambule (Turcja)

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach (BILETY)

niedziela, 13 sierpnia

godz. 13:30: POLSKA - Węgry

godz. 16:30: Portugalia - Bośnia i Hercegowina

poniedziałek, 14 sierpnia

godz. 17:30: Węgry - Portugalia

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - POLSKA

środa, 16 sierpnia

godz. 18:00: Portugalia - POLSKA

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina

piątek, 18 sierpnia

godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał

niedziela, 20 sierpnia

godz. 14:15: finał