Włosi wygrywają z kadrą U20 mężczyzn

O miejsca 13-16 w mistrzostwach Europy do lat 20 zagra reprezentacja Polski mężczyzn. W starciu, które było przepustką w walce o miejsca 9-12 Biało-Czerwoni nie sprostali rówieśnikom z Włoch, przegrywając 60:72.

Początek spotkania należał do Polaków. Po szybkich akcjach i punktach drugiej szansy nasz zespół objął prowadzenie 17:6. Niestety, wraz z upływem minut coraz większą przewagę mieli Włosi. Rywale mieli przewagę w strefie podkoszowej, na początku drugiej kwarty zanotowali też serię 15:0.

Od tego momentu to gracze znad Wisły musieli odrabiać straty. Na początku czwartej odsłony różnica wynosiła pięć punktów, ale w kolejnych posiadaniach Polacy mieli problem z trafieniem do kosza. Pierwsi przełamali się rywale i to oni po końcowej syrenie mogli cieszyć się z wygranej.

14 punktów dla Biało-Czerwonych rzucił Maksymilian Wilczek. 9 punktów i 9 zbiórek miał Piotr Winkowski.

Kolejnym rywalem Polaków będzie Czarnogóra. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 12:30.

Włochy - Polska 72:60 (15:22, 27:5, 12:18, 18:15)

Polska: M. Wilczek 14, P. Winkowski 9, J. Anrzejewski 7, H. Łałak 6, F. Guratowski 6, A. Busz 5, J. Urbaniak 5, A. Wiśniewski 5, K. Piśla 3, M. Duda 0.