Reprezentacja Polski B kobiet rozpoczyna zgrupowanie

Reprezentacja Polski B w Szczyrku rozpoczęła zgrupowanie przed wylotem na Uniwersjadę do chińskiego Chengdu. Drużyna liczy 12 zawodniczek, a głównym trenerem jest Karol Kowalewski.

Zgrupowanie w Beskidach potrwa od 15 do 23 lipca, a w tym czasie drużyna rozegra również dwa mecze towarzyskie w słowackich Pieszczanach. Wylot do Chin zaplanowany jest na 24 lipca, a rywalizacja w koszykówce 5x5 potrwa od 28 lipca do 6 sierpnia.

Pierwotnie Uniwersjada miała odbyć się w 2021 roku, ale została przełożona z powodu pandemii. Z tego samego powodu światowe święto sportu studenckiego nie odbyło się również w 2022 roku.

Polki w grupie D rywalizować będą z Meksykiem, Portugalią oraz gospodyniami z Chin. Dokładny terminarz podany zostanie 20 lipca.

Polska ostatni raz rywalizowała na Uniwersjadzie w 2017 roku w Tajpej, gdzie zajęła 13. miejsce.

Skład Reprezentacji Polski B:

- Bazan Julia

- Borkowska Kamila

- Keller Wiktoria

- Kośla Emilia

- Kulińska Zuzanna

- Niemojewska Julia

- Ossowska Jowita

- Parzeńska Aleksandra

- Podgórna Kamila

- Puc Zuzanna

- Stefańczyk Karolina

- Śmiałek Ewelina

Sztab szkoleniowy:

- Kowalewski Karol - trener główny

- Eljasz-Radzikowski Wojciech – asystent trenera

- Oracz Paweł – trener przygotowania motorycznego

- Milejski Grzegorz – fizjoterapeuta

- Fronczak Sebastian – kierownik drużyny