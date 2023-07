AW

National Basketball Day - turniej minikoszykówki 3x3

National Basketball Day to turniej dla uczniów klas V rocznik 2011/2012. Zostanie rozegrany na 4 boiskach do koszykówki 3x3 pod okiem profesjonalnych sędziów, na obniżonych koszach. System rozgrywek: 8 grup po 4 zespoły, każdy zespół rozegra po 3 mecze w grupie, do dalszej fazy awansują dwa zespoły z każdej grupy .

W dniu 9 września (sobota) odbędzie się turniej dla chłopców, 10 września (niedziela) – zapraszamy dziewczynki.

Plan wydarzenia:

Rejestracja drużyn: od 10.00

Planowany start turnieju: godz. 11.00*

Zakończenie: godz. 18.00*

*Godziny rozpoczęcia i zakończenia turnieju mogą ulec zmianie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W ramach udziału zapewniamy obiad dla uczestników turnieju (trenerów, zawodników i ewentualnie kierowcy).

Poniżej znajdziecie Państwo zgłoszenie do pobrania (zgłaszany drużynę jako Szkoła lub Klub). Prosimy o wypełnienie i przesłanie zwrotnie na adres b.dudkiewicz [at] pzkosz.pl. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2023 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (.DOC) || FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (.PDF)

O zakwalifikowaniu się do turnieju będzie decydowała kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń. Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednego zespołu. Zostaną one zakwalifikowane w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca ilość drużyn.