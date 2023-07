Lukasz Czuku

Ślubowanie kadr 3x3 przed EYOF

Polskę reprezentować będzie drużyna żeńska i męska do lat 18. Uroczystość ślubowania odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, gdzie drużyny otrzymały olimpijskie stroje ze specjalnej kolekcji 4F Maribor 2023. Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy to międzynarodowa młodzieżowa impreza sportowa rozgrywana co dwa lata w lata nieparzyste. Udział w niej biorą sportowcy w wieku 14-18 lat z 50 krajów zrzeszonych w Europejskim Komitecie Olimpijskim. Festiwal odbywa się pod flagą olimpijską i obfituje w tradycje olimpijskie (znicz olimpijski czy ślubowanie). Wiąże się to z przygotowaniem młodych europejskich sportowców do udziału w igrzyskach olimpijskich.

Skład kadry żeńskiej:

Aleksandra BURZYŃSKA

Julia JEZIORNA

Natalia RUTKOWSKA

Dominika ULLMANN

Trener - Włodzimierz AUGUSTYNOWICZ

Skład kadry męskiej:

Szymon BOROWSKI

Kacper PONITKA

Jacek RUTECKI

Cezary ZABROCKI

Trener - Adrian MROCZEK-TRUSKOWSKI

Fizjoterapeuci - Marcin PŁAWUCKI, Michał SOSNOWSKI

Polskie drużyny do Słowenii polecą jutro, a w turnieju bierze udział po 16 zespołów żeńskich i męskich.

Mecze grupowe Polek (grupa C):

25.07 15:55 Polska - Litwa

25.07 18:10 Polska - Węgry

27.07 14:05 Rumunia - Polska

Mecze grupowe Polaków (grupa A):

25.07 13:30 Niemcy - Polska

25.07 14:55 Polska - Ukraina

27.07 13:30 Polska - Gruzja

Zawody rozegrane zostaną w dniach 25-28 lipca.