Kadra U18 mężczyzn zaczyna ME dywizji A

Kadra do lat 18 mężczyzn jako trzecia z młodzieżowych reprezentacji Polski rozpoczyna zmagania w mistrzostwach Europy dywizji A. Biało-Czerwoni w serbskim Nisz rywalizować będą w grupie z Turcją, Niemcami oraz Chorwacją. Wszystkie spotkania turnieju będzie można śledzić na oficjalnym kanale FIBA na YouTube.

Pierwsza faza zmagań odbywa się w grupach. Biało-Czerwoni trafili do tej oznaczonej literą B, gdzie zmierzą się z Chorwacją, Niemcami oraz Turcją. Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy uczestnicy uzyskają awans do 1/8 finału, ale miejsce w grupie będzie decydowało o pierwszym rywalu w fazie pucharowej. O awans do ćwierćfinału nasza kadra rywalizować będzie z jedną z drużyn grających w grupie A, gdzie znalazły się: Francja, Izrael, Litwa oraz Szwecja.

Tytułu broni Hiszpania, która w zeszłorocznym finale pokonała Turcję. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Serbii. W składzie drużyny znad Bosforu jest dwóch koszykarzy, pamiętających ubiegłoroczne zmagania do lat 18. Ozgur Cengiz był pierwszym rozgrywającym Turków (5,4 pkt i 3,7 asysty), a rolę rezerwowego pełnił mierzący 214 cm wzrostu Mehmet Efe Demirel (2,3 pkt i 2,0 zbiórki). Nasza kadra w meczu otwarcie grała wówczas właśnie z Turcją, ale w składzie Biało-Czerwonych znajdowali się tylko zawodnicy z rocznika 2004.

Większość zawodników obecnej kadry U18 mężczyzn rywalizowało bowiem trzy tygodnie wcześniej w mistrzostwach świata do lat 17 w Hiszpanii. Prowadzony przez Wojciecha Bychawskiego zespół zakończył wówczas rywalizację na ósmym miejscu. Na mundial Polacy awansowali dzięki wygraniu jednego z turniejów FIBA U16 European Challenger. Nasz zespół znalazł się wówczas w grupie z Niemcami. Z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 mistrzostwa Europy U16 w 2021 roku nie były rozgrywane.

Z powołanej na mistrzostwa Europy U18 kadry siedmiu koszykarzy ma za sobą występy w mistrzostwach świata U17 (Kajetan Kuczawski, Mateusz Orłowski, Jakub Osiński, Jan Nowicki, Szymon Nowicki, Mateusz Samiec i Jakub Szumert) i siedmiu w European Challengers U16 (Kajetan Kuczawski, Maciej Nagel, Jan Nowicki, Szymon Nowicki, Mateusz Samiec, Paweł Sowiński, Jan Śmiglak i Szymon Nowicki)

Terminarz spotkań

Polska - Turcja (22 lipca, godzina 18:00)

Niemcy - Polska (23 lipca, godzina 13:00)

Hiszpania - Polska (24 lipca, godzina 13:00)

Skład reprezentacji Polski U18 mężczyzn na ME dywizji A



#1 Kajetan Kuczawski

#3 Mateusz Samiec

#4 Joel Cwik

#5 Jakub Osiński

#6 Paweł Sowiński

#7 Jan Nowicki

#8 Mateusz Orłowski

#9 Aleksy Walczak

#10 Szymon Nowicki

#11 Jan Śmiglak

#13 Jakub Szumert

#14 Maciej Nagel

Sztab szkoleniowy

1. Wojciech Bychawski, trener główny

2. Krzysztof Roszyk, asystent trenera

3. Przemysław Łuszczewski, asystent trenera

4. Michał Gulan, trener przygotowania motorycznego,

5. Jacek Hernik, fizjoterapeuta