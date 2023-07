Lukasz Czuku

LOTTO 3x3 Warszawa odpada w ćwierćfinale Wuxi Challenger

Podopieczni trenera Piotra Renkiela zaczęli turniej od porażki z drużyną z Wiednia 14:22, ale nie przekreśliła ona jednak szans naszej ekipy na wyjście z grupy. Austriacy pokonali bowiem wcześniej Wuhan 17:15 i to oni zapewnili sobie awans do dalszych gier z pierwszego miejsca.

Wuhan to zespół, który wywalczył awans do turnieju głównego z kwalifikacji. Nie było to jednak łatwe starcie dla LOTTO 3x3 Warszawa - podobnie zresztą jak wcześniej dla zespołu Vienna. Ostatecznie nasi reprezentanci wytrzymali lepiej nerwowo końcówkę i pokonali rywali 21:17.

W ćwierćfinale mieli zmierzyć się z kolejnym chińskim zespołem - Beijing. To spotkanie dostarczyło kibicom wielu emocji, prowadzenie w nim zmieniało się niemal co akcję. Mimo że zaczęło się od prowadzenia Chińczyków, to Polacy dość szybko ich dogonili. W samej końcówce ważne trafienie za 2 punkty zaliczył Mateusz Bierwagen doprowadzając do remisu 16:16. Oba zespoły w końcówce trafiły jeszcze raz i przy wyniku 17:17 rozbrzmiała końcowa syrena. Po wznowieniu gry Beijing dość szybko zdobyli dwa punkty rzutem z topu - punkty kończące grę i udział LOTTO 3x3 Warszawa w Wuxi Challanger.