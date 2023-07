Kadra kobiet w drodze do Chengdu

- Już 24 lipca wylatujemy do Chin i wiemy także z kim zagramy w fazie grupowej, a także jak będzie wyglądał system rozgrywek. Bardzo mocnym rywalem w grupie będzie zespół gospodarzy, a jeśli chodzi o drugiego rywala – to będzie to Portugalia. O tym drugim zespole wiemy tylko tyle póki co, że rozegrał dwa mecze sparingowe z Finlandią i zanotował w nich zwycięstwo i porażkę. Po nazwiskach jakie udało nam się znaleźć, wiemy mniej więcej jaki to jest zespół. Gra on agresywnie, nie ma jednak przy tym dobrych warunków fizycznych ale z całą pewnością „rzuci nam się do gardeł” i już teraz musimy być na to przygotowani – podkreślał zaraz po otrzymaniu informacji o ostatecznym zestawieniu grup, Karol Kowalewski.

Terminarz:

29.07 godz. 15:00 (9:00 w Polsce) Polska - Portugalia

30.07. godz. 15:00 (9:00 w Polsce) Polska – Chiny

Awans do kolejnej rundy uzyskają dwa najlepsze zespoły z grupy. W kolejnym etapie nastąpi połączenie z grupą, gdzie rywalizują Rumunia, Finlandia i Brazylia.

Skład Reprezentacji Polski B:

- Bazan Julia

- Borkowska Kamila

- Keller Wiktoria

- Kośla Emilia

- Kulińska Zuzanna

- Niemojewska Julia

- Ossowska Jowita

- Parzeńska Aleksandra

- Podgórna Kamila

- Puc Zuzanna

- Stefańczyk Karolina

- Śmiałek Ewelina

Sztab szkoleniowy:

- Kowalewski Karol - trener główny

- Eljasz-Radzikowski Wojciech – asystent trenera

- Oracz Paweł – trener przygotowania motorycznego

- Milejski Grzegorz – fizjoterapeuta

- Fronczak Sebastian – kierownik drużyny

Pierwotnie Uniwersjada miała odbyć się w 2021 roku, ale została przełożona z powodu pandemii. Z tego samego powodu światowe święto sportu studenckiego nie odbyło się również w 2022 roku.

Polska ostatni raz rywalizowała na Uniwersjadzie w 2017 roku w Tajpej, gdzie zajęła 13. miejsce.