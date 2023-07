Lukasz Czuku

Nations League 3x3 odbędzie się w Krakowie

Nations League to cykl turniejów żeńskich i męskich, rozgrywane są w kategoriach U21 i U23. Jeśli chodzi o tę drugą kategorię, to koszykarki i koszykarzy zobaczymy na Placu Wielkiej Armii Napoleona nad Wisłą w dniach 26-28 lipca. Młodzieżowcy rozegrają trzy osobne turnieje - Stop-1, Stop-2 i Stop-3. W każdym z nich - oprócz Polski - zobaczymy Łotwę, Czechy, Ukrainę, Chorwację i Irlandię. Reprezentanci Polski do lat 21 rywalizować będą w dniach 30 lipca - 1 sierpnia i ich rywalami będą drużyny narodowe Niemiec, Austrii, Izraela, Hiszpanii i Szwajcarii.

- Nasza grupa jest bardzo wyrównana. Łotysze, Czeci czy Ukraińcy potrafią grać w koszykówkę 3x3 i to nie tylko w kategorii U23. Z sześciu zgłoszonych do Ligi Narodów graczy została piątka - nie będę mógł skorzystać z Michała Sitnika, który jest z reprezentacją Polski B na Uniwersjadzie w Chinach - mówi trener kadry U23 Michał Hlebowicki. - Nations League jest dla nas etapem przygotowań do Mistrzostw Świata. Chciałbym z tej szóstki graczy zgłoszonych do tej imprezy, wyselekcjonować czwórkę na najważniejszy turniej i to jest najważniejszy cel. Oczywiście będziemy się starali wygrać grupę i awansować do superfinału. Każdy mecz dla nas jest ważny - Liga Narodów to trzeci pod względem rangi cyklu turniejów FIBA, dlatego zależy nam na dostarczaniu punktów naszej federacji - zakończył szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Liga składa się z dwóch etapów - pierwszy rozegrany zostanie w Krakowie, a drugi w Bukareszcie w połowie sierpnia.

Skład Polski U23M:

- Michał KROCZAK

- Aleksander LEWANDOWSKI

- Michał LIS

- Maksymilian MOTEL

- Sebastian WALDA

Trener - Michał HLEBOWICKI

Skład Polski U23K:

- Aleksandra PSZCZOLARSKA

- Bożena PUTER

- Justyna RUDZKA

- Marta STAWICKA

- Zuzanna URBAN

- Aleksandra ZIĘMBORSKA

Trener - Edyta KORYZNA