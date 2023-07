wk

Kadra trenuje we Wrocławiu, dołączają kolejni gracze

Reprezentacja Polski we Wrocławiu przygotowuje się do turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, który od 13 do 20 sierpnia odbędzie się w Gliwicach. Od poniedziałku treningi prowadzi trener Igor Milicić, a do drużyny dołączyli Aleksander Balcerowski i Michał Sokołowski.

Dotychczasowe treningi kadry w WKK Sport Center prowadzili asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan i Andrzej Urban. Od poniedziałku przygotowania odbywają się już pod okiem trenera Igora Milicicia.

- Moi asystenci wykonali świetną pracą podczas pierwszej części zgrupowania. Jestem zbudowany także wysiłkiem wszystkich koszykarzy, którzy z dobrą energią i bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym stawili się we Wrocławiu. Widzę, że mamy tutaj super warunki do treningu, nie brakuje nam niczego. Skupiamy się więc na mocnej pracy i realizacji celów, które sobie wyznaczyliśmy - mówi trener Igor Milicić.

Od poniedziałku z drużyną trenują już także Aleksander Balcerowski oraz Michał Sokołowski. Mateusz Ponitka dołączy do reprezentacji Polski w czwartek.

- Do zespołu dołączyli dwaj doświadczeni gracze. Jest z nami Michał Sokołowski, przyjechał również Aleksander Balcerowski, nie możemy się też doczekać przyjazdu naszego kapitana i lidera, Mateusza Ponitki. Obecność liderów kadry zawsze wpływa mobilizująco na resztę zespołu. Poniedziałkowy poranny trening został przeprowadzony na dużej intensywności, jestem zadowolony z pracy i działamy dalej. Wszyscy zawodnicy wiedzą co przed nami, chcemy jak najlepiej przygotować się do turnieju prekwalifikacyjnego w Gliwicach - dodaje Milicić.

Do treningów z kadrą dołączył również Przemysław Żołnierewicz, który wcześniej zmagał się z problemami stomatologicznymi. Z zespołem jest też Łukasz Kolenda - nie bierze on udziału w treningach, ale przygotowuje się indywidualnie pod okiem trenera Dominika Narojczyka.

Na zgrupowaniu w roli obserwatorów są również trenerzy Maciej Jamrozik oraz Marek Zapałowski (obaj związani ostatnio z Legią Warszawa). Podczas najbliższych dni będą przypatrywać się pracy na treningach reprezentacji Polski i zbierać doświadczenie.

​​Biało-Czerwoni po kilku dniach treningów we Wrocławiu rozegrają dwa zamknięte dla publiczności mecze towarzyskie z Holandią. Od 2 do 6 sierpnia wezmą udział w turnieju w Belgradzie - ich przeciwnikami będą Serbia i Macedonia. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją.

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się w niedzielę 13 sierpnia. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zagra z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca całego turnieju w Gliwicach otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Bilety dostępne są na stronie EBILET.PL

Skład reprezentacji Polski (następnie ostatni lub aktualny klub):

Aleksander Balcerowski, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Geoffrey Groselle, Legia Warszawa

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Michał Michalak, BM Stal Ostrów Wielkopolski

Igor Milicić, Charlotte 49ers (NCAA, Stany Zjednoczone)

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Pluta, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

AJ Slaughter, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Michał Sokołowski, Gevi Napoli Basket (Włochy)

Mateusz Szlachetka, Dziki Warszawa

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, Enea Zastal BC Zielona Góra

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Andrzej Urban

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Dr Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Rzecznik prasowy: Michał Fałkowski

Plan przygotowań reprezentacji Polski

20.07 - 30.07 - zgrupowanie we Wrocławiu i dwa zamknięte sparingi z Holandią

02.08 - 06.08 - turniej towarzyski w Belgradzie (Serbia)

07.08 - 10.08 - mecze towarzyskie w Stambule (Turcja)

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach (BILETY)

niedziela, 13 sierpnia

godz. 13:30: POLSKA - Węgry

godz. 16:30: Portugalia - Bośnia i Hercegowina

poniedziałek, 14 sierpnia

godz. 17:30: Węgry - Portugalia

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - POLSKA

środa, 16 sierpnia

godz. 18:00: Portugalia - POLSKA

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina

piątek, 18 sierpnia

godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał

niedziela, 20 sierpnia

godz. 14:15: finał