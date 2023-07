AW

Ruszył projekt Graj dla Polski

- Projekt "Graj dla Polski" to dla zawodniczek i zawodników polskiego pochodzenia możliwość, aby zostać zweryfikowanym przez Wydział Skautingu Zagranicznego PZKosz. Pamiętam jak podczas wizyty w San Antonio u Jeremy’ego Sochana, jego mama Aneta wspominała o początkach gry w kadrze naszego jedynaka w NBA. Chcemy ułatwić następnym pokoleniom szansę na włączenie do reprezentacji młodzieżowych. Możemy już mówić o pierwszych sukcesach naszego pionu identyfikacji talentów, bowiem Joel Cwik, który w 2022 roku został wybrany MVP turnieju finałowego mistrzostw Niemiec U16 postanowił reprezentować Polskę i ma za sobą już debiut w kadrze do lat 18. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Brandinem Podziemskim, który jeszcze zanim został wybrany z 19. numerem tegorocznego draftu zadeklarował chęć gry dla Polski. To dopiero początek. W weryfikacji talentów pomaga nam skaut Denver Nuggets Rafał Juć, Łukasz Koszarek pilnuje, aby najlepsze talenty miały otwartą drogę do seniorskiej reprezentacji, a Dyrektor Sportowy Karol Gryko trzyma pieczę nad całym projektem i odpowiada za kwestie prawno-administracyjne, a także za kontakt z kandydatami i ich rodzinami - charakteryzuje projekt Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Na stronie Polskiego Związku Koszykówki pojawiły się dwie zakładki, których wypełnienie pozwoli koszykarkom i koszykarzom mieszkającym poza Polską dołączenie do bazy polskich talentów sportowych. Dla ułatwienia kontaktu zakładki są w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

Wypełnione zgłoszenia zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Pion Identyfikacji Talentów PZKosz, który będzie kontaktował się z zainteresowanymi zawodnikami.

- Jest to bardzo ważne z perspektywy pierwszej reprezentacji, aby do naszego projektu trafiały kolejne talenty, które mają szansę docelowo wzmocnić seniorską reprezentację. Dla każdego zawodnika drzwi są otwarte i już w poprzednich latach wyróżniający się zawodnicy z drużyn młodzieżowych dostawali szansę rywalizacji. Mam nadzieję, że wkrótce w reprezentacji Polski ponownie zagra Jeremy Sochan. Jest on wybitnym talentem do naśladowania dla wielu dzieci z polskich rodzin za granicą lub młodzieży polskiego pochodzenia, która sama do nas się zgłasza by grać dla Biało-Czerwonych - powiedział Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy kadry.

GRAJ DLA POLSKI

- Zaproszenie do pomocy w projekcie "Graj dla Polski" to dla mnie ogromny zaszczyt. Staram się wykorzystać moje doświadczenie oraz kontakty, aby zidentyfikować kolejne talenty dla naszych reprezentacji - wyjaśnia Rafał Juć, współpracujący z PZKosz skaut Denver Nuggets.

PLAY FOR POLAND

- Nowy projekt PZKosz wpisuje się w strategię działania Polskiego Związku Koszykówki. Skierowany jest do wszystkich młodych osób, które mają polskie pochodzenie, trenują koszykówkę 5x5 lub 3x3 i dysponują wysokimi predyspozycjami sportowymi. Szacuje się, iż ponad 20 mln Polaków żyje poza granicami kraju. Wszystkich, którzy posiadają polskie korzenie i reprezentują wysoki poziom sportowy zapraszamy do komunikacji z naszym pionem identyfikacji talentów i zaprezentowania swoich możliwości sportowych. Wystarczy na stronie PZKosz odszukać zakładkę projektu "Graj dla Polski", kliknąć, wypełnić i oczekiwać na kontakt - podsumowuje Karol Gryko, Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz