Nations League U23: dzień 1 [NA ŻYWO]

Mecze można oglądać w hali Cracovia Arena przy ul. Focha 40 w Krakowie.

Szczegóły techniczne związane z imprezą można znaleźć na oficjalnej stronie FIBA.

Transmisja w kanale YouTube FIBA 3x3.

RELACJA WYMAGA ODŚWIEŻANIA

18:35 Trzy minuty finału za nami - Irlandia przegrywa z Łotwą 6:8

18:29 Trwa prezentacja przed finałem kobiet, w którym Irlandia zagra z Łotwą

18:27 Polskie reprezentacje do lat 23 mogły dzisiaj liczyć na wsparcie młdoszych koleżanek z kadry U17, które przebywają w Krakowie na zgrupowaniu

18:19 Mecze finałowe będziecie mogli śledzić pod tym linkiem

18:17 Ciekawa sytuacja polskich reprezentacji. Zarówno panie, jak i panowie zdobyli po 35 punktów, czyli dokładnie tyle samo, ile ich rywale w walce o miejsca w grupie! To oznacza, że o kolejności w obu przypadkach decydował ranking - łaskawszy okazał się dla Polaków, którzy zajęli drugie miejsce, Polki ostatecznie na trzeciej pozycji

18:15 Znamy już prawie wszystkie rozstrzygnięcia. O 18:30 Irlandia - Łotwa w finale żeńskim, o 18:55 Chorwacja - Czechy w męskim

18:14 Czechy - Łotwa 21:15! Czesi w finale

18:13 Czesi blisko finału - półtirej minuty do końca i prowadzą 18:13

18:01 Bardzo wyrównana rywalizacja o awans do finału - Łotwa vs. Czechy 6:6

17:51 Zostało nam ostatnie spotkanie grupowe: Łotwa - Czechy w rywalizacji panów

17:50 Łotwa pokonuje Ukrainę 19:11 i melduje się w żeńskim finale!

17:44 Ukraina walczy z Łotwą o finał - na razie przegrywa 5:11

17:28 Pewna gry w żeńskim finale jest Irlandia, w męskim Chorwacja

17:26 Polacy kończą rywalizację grupową zwycięstwem nad Ukrainą 18:14!

17:24 16:14 dla Polski na minutę przed końcem spotkania

17:21 Trzy minuty do końca, prowadzimy 13:11

17:16 mecz na półmetku - Polska na prowadzeniu 10:9! Dawaj Polska!

17:12 Po trzech minutach starcia przegrywamy 5:6

17:07 Teraz trzymamy kciuki za Polaków, którzy walczą z Ukrainą o drugie miejsce w grupie!

17:05 Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. Ani Polki, ani Czeszki, a zespół Irlandii zagra w finale NL3x3.

fot. Ewa Michalik

17:03 Seria punktowa Czeszek, które ostatecznie wygrywają z Polską 17:14

17:00 Czas dla Polek - 30 sekund do końca i mamy remis po 14!

17:00 Pszczolarska spod kosza i tylko punkt różnicy!

16:58 Kolejne dwa punkty Zięmborskiej - 11:13!

16:57 Dwa celne wolne Ziębmorskiej i trzy punkty straty biało-czerwonych. Półtorej minuty do końca.

16:56 Dwie minuty do końca, przegrywamy 7:12

16:51 Po 5 minutach przegrywamy z Czechami 4:10

16:40 Mecz Czechy - Polska czas zacząć! Panie i panowie, walczymy o pierwsze miejsce w grupie!

16:29 Chwila przerwy i Polki zagrają o awans do finału z Czeszkami! Początek o 16:40

16:28 Czesi zaczynają turniej zwycięstwem, a Irlandczycy kończą go porażką - Czechy - Irlandia 21:19.

15:58 Czas na fanów Czechów i Irlandczyków - ich starcie o 16:05.

15:56 Chorwacja za burtą #NL3x3 - dla Łotwy to było łatwe spotkanie wygrane 21:11. Łotwa z pierwszego miejsca wychodzi z grupy B!

15:39 Panie z Chorwacji przystępują do spotkania z Łotwą z nożem na gardle. Po porażce w pierwszym meczu muszą wygrać z Łotyszkami by marzyć o awansie do ćwierćfinału.

15:35 I rzeczywiście obyło się bez dodatkowym emocji. Ukraina pokonuje Chorwację 21:20 i o układzie tej grupy zadecyduje bezpośrednie starcie Polski z Ukrainą. Chorwacji jednak już nie wyprzedzimy.

15:34 Cóż za końcówka meczu Ukrainy z Chorwacją! Na razie remis 20:20, ale jeszcze sporo czasu do końca, więc chyba dogrywki nie będzie...

15:23 Jeśli Chorwacja wygra z Ukrainą, zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie, a Polakom pozostanie walka o drugą pozycję. Na razie prowadzą 8:4.

15:14 Czas na mecz mężczyzn Ukraina - Chorwacja (polska grupa). A następny "polski" mecz o 16:40 - Polki zagrają z Czeszkami o pierwsze miejsce w grupie

15:12 Ależ run biało-czerwonych - od stanu 14:17 do 21:17 - 7 punktów z rzędu!

fot. Ewa Michalik

15:11 Bożena Puter kończy mecz rzutem wolnym - WYGRYWAMY 21:17!

15:08 Cztery punkty z rzędu Polek i znów prowadzimy 18:17!

15:07 Dwie minuty do końca, Irlandia obejmuje prowadzenie 17:14...

15:02 Polki utrzymują czteropuntkową przewagę 12:8

14:56 Polska na prowadzeniu 7:3!

14:50 Zaczynamy mecz Polska - Irlandia w rozgrywkach żeńskich!

14:34 Trener Edyta Koryzna desygnuje do gry Aleksandrę Pszczolarską, Martę Stawicką, Bożenę Puter i Aleksandrę Zięmborską.

14:31 Łotwa - Irlandia 22:11. Chwila przerwy w turnieju, a po niej zobaczymy na boisku Polki!

14:09 A za chwilę zainugurują swój występ w Nations League panowie z grupy B - Łotwa kontra Irlandia (początek o 14:15)

14:08 Ukraina nie miał problemu z Chorwacją i rozprawiła się z rywalkami 22:13.

13:47 Przed nami mecz pań Ukraina - Chorwacja, a nasze reprezentantki zosbaczymy mniej więcej o godzinie 14:50

Fot. Ewa Michalik

13:46 POLSKA PRZEGRYWA PIERWSZE SPOTKANIE Z CHORWACJĄ 17:21

13:35 W połowie spotkania przegrywamy 7:11. Do boju Polska!

13:30 Po trzech minutach meczu Polska remisuje z Chorwacją 3:3.

13:24 Już po prezentacji zawodników, za chwilę początek meczu Polska - Chorwacja!

13:15 Irlandia pokonuje Czechy 21:18 w meczu grupy A w turnieju żeńskim. Czekamy na występ Polaków z Chorwatami!

13:05 Czechy przegrywają z Irlandią 7:12. A zaraz po tym meczu zobaczymy Polaków w starciu z Chorwacją. Trener Michał Hlebowicki na ten turniej zdecydował się na skład: Michał Kroczak, Aleksander Lewandowski, Michał Lis, Sebastian Walda.

12:55 Już za chwilę początek turnieju - w pierwszym meczu zmierzą się żeńskie reprezentacje Czech i Irlandii. Początek o 13:00!

12:43 Po raz pierwszy, któraś z polskich drużyn pojawi się na boisku o 13:25. Poniżej harmonogram meczów grupowych:

12:38 W turnieju bierze udział sześć drużyn męskich i sześć żeńskich (Polska, Łotwa, Czechy, Ukraina, Chorwacja, Irlandia).

12:30 Z uwagi na padający deszcz impreza została przeniesiona z Placu Wielkiej Armii Napoleona na Cracovia Arenę, która gościła wcześniej uczestników Igrzysk Europejskich.

12:30 Witajcie z Krakowa! Zapraszamy na relację z turnieju Nations League. Dzisiaj po raz pierwszy w cyklu rywalizować będą zawodniczki i zawodnicy do lat 23.