Co słychać na zgrupowaniu kadry?

Biało-Czerwoni przygotowują się na obiektach WKK Sport Center we Wrocławiu od 20 lipca. Od poniedziałku zajęcia prowadzi główny trener, Igor Milicić, a w czwartek do zespołu dołączył kapitan kadry Mateusz Ponitka, który trenował indywidualnie. Pozostali gracze otrzymali dzień wolnego, dodatkowo brali udział w aktywnościach medialnych dla sponsorów Polskiego Związku Koszykówki. Kilka dni wolnego więcej od sztabu szkoleniowego otrzymał Aleksander Balcerowski - ma to związek z jego sprawami klubowymi. Do Wrocławia wróci w sobotę.

- Zakończyliśmy drugą część naszego mikrocyklu przygotowań. Czwartek był dniem odpoczynku, zawodnicy dodatkowo poświęcili swój czas aktywnościom sponsorskim. Do zespołu dołączył nasz kapitan, Mateusz Ponitka, który trenował już indywidualnie w WKK Sport Center - powiedział Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

- Mamy też do przekazania bardzo dobrą informację. Gratulujemy Geoffreyowi Groselle’owi i jego partnerce narodzin dziecka. Byliśmy z nim cały czas w kontakcie - on sam zadeklarował przyjazd do Polski w przyszłym tygodniu. Geoffrey dołączy do reprezentacji Polski i rozpocznie przygotowania do turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach - dodaje Łukasz Koszarek.

Przed reprezentacją Polski pierwsze tego lata mecze towarzyskie. W sobotę i w niedzielę Biało-Czerwoni w zamkniętych sparingach podejmą Holandię. Po wyniki, statystyki i materiały wideo zapraszamy na media społecznościowe KoszKadry.

Od 2 do 6 sierpnia kadrowicze wezmą udział w turnieju w Belgradzie - ich przeciwnikami będą Serbia i Macedonia. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają mecze sparingowe z Turcją.

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się w niedzielę 13 sierpnia. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zagra z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca całego turnieju w Gliwicach otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Bilety dostępne są na stronie EBILET.PL

Skład reprezentacji Polski (następnie ostatni lub aktualny klub):

Aleksander Balcerowski, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Geoffrey Groselle, Legia Warszawa

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Michał Michalak, BM Stal Ostrów Wielkopolski

Igor Milicić, Charlotte 49ers (NCAA, Stany Zjednoczone)

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Pluta, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

AJ Slaughter, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Michał Sokołowski, Gevi Napoli Basket (Włochy)

Mateusz Szlachetka, Dziki Warszawa

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, Enea Zastal BC Zielona Góra

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Andrzej Urban

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Dr Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Rzecznik prasowy: Michał Fałkowski



Plan przygotowań reprezentacji Polski

20.07 - 30.07 - zgrupowanie we Wrocławiu i dwa zamknięte sparingi z Holandią

02.08 - 06.08 - turniej towarzyski w Belgradzie (Serbia)

07.08 - 10.08 - mecze towarzyskie w Stambule (Turcja)



Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach (BILETY)

niedziela, 13 sierpnia

godz. 13:30: POLSKA - Węgry

godz. 16:30: Portugalia - Bośnia i Hercegowina

poniedziałek, 14 sierpnia

godz. 17:30: Węgry - Portugalia

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - POLSKA

środa, 16 sierpnia

godz. 18:00: Portugalia - POLSKA

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina

piątek, 18 sierpnia

godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał

niedziela, 20 sierpnia

godz. 14:15: finał