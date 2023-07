AW

Kadra U20 kobiet zaczyna zmagania w ME

Mistrzostwa Europy w kategorii do lat 20 są zwieńczeniem rywalizacji w kadrach młodzieżowych. Z uwagi na pandemię COVID-19 zawodniczki z rocznika 2003 w 2021 roku nie rozgrywały mistrzostw Europy U18, a wzięły udział w European Challengers. W silnie obsadzonym turnieju w Iraklionie zawodniczki znad Wisły zajęły wówczas trzecie miejsce, ustępując jedynie Francji oraz Hiszpanii

Na Krecie rywalizowały cztery zawodniczki (Nicola Batura, Maja Kozłowska, Marta Masłowska, Malina Piasecka), które znalazły się w składzie na rozgrywany na Litwie turniej. W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy U20 w Sopron, które Biało-Czerwone zakończyły na siódmym miejscu, grała jedynie Marta Masłowska. 20-letnia skrzydłowa była podstawową zawodniczką drużyny, przebywając na boisku średnio 21 minut. W tym czasie rzucała 3,9 punktu, miała 2,1 zbiórki oraz 0,6 asysty.

Tytułu bronią nasze grupowe rywalki Hiszpanki. Przed rokiem na podium znalazły się również Czeszki oraz Włoszki.

Pierwsza faza zmagań odbywa się w grupach. Biało-Czerwone trafiły do tej oznaczonej literą C, gdzie zmierzą się z Czarnogórą, Hiszpanią oraz Szwecją. Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy uczestnicy uzyskają awans do 1/8 finału, ale miejsce w grupie będzie decydowało o pierwszym rywalu w fazie pucharowej. O awans do ćwierćfinału nasza kadra rywalizować będzie z jedną z drużyn grających w grupie D, gdzie znalazły się: Belgia, Łotwa, Turcja oraz Włochy.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 29 lipca. Turniej potrwa do 6 sierpnia.

Terminarz spotkań grupowych

Szwecja-Polska (29 lipca, godzina 12:00 polskiego czasu) TRANSMISJA

Polska-Czarnogóra (30 lipca, godzina 19:30 polskiego czasu) TRANSMISJA

Hiszpania-Polska (31 lipca, godzina 19:30 polskiego czasu) TRANSMISJA

Wszystkie spotkania można śledzić TUTAJ

Skład reprezentacji Polski U20 kobiet na ME w Kłajpedzie/Wilnie

#1 Malina Piasecka

#2 Roksana Sajdak

#3 Wanesa Furman

#4 Gabriela Lebiecka

#5 Aleksandra Mielnicka

#6 Julita Michniewicz

#7 Marta Masłowska

#8 Nicola Batura

#9 Alicja Jarząb

#11 Emily Kalenik

#12 Maja Kozłowska

#13 Klaudia Wnorowska

Sztab reprezentacji Polski:

1. Michał Snochowski, trener główny

2. Janusz Kopaczewski, asystent trenera

3. Elżbieta Nowak, asystent trenera

4. Maciej Siemieńczuk, trener przygotowania motorycznego

5. Mirosław Nosowicz, fizjoterapeuta

6. Joanna Sajnog Psycholog sportu