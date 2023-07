wk

Pierwszy sparing dla Holandii

Biało-Czerwoni rozpoczęli w zestawieniu: Mateusz Ponitka, Michał Michalak, Michał Sokołowski, Jarosław Zyskowski, Mikołaj Witliński. Początek był bardzo wyrównany, a na akcje naszej kadry trójkami odpowiadał Yannick Franke. Później Holendrzy uciekali na sześć punktów m. in. dzięki wsadom Jesse Edwardsa. Szybko jednak do remisu doprowadzili rzutami z dystansu Jakub Garbacz i Igor Milicić, a przewagę dawał Andrzej Pluta. Po 10 minutach był 24:17. W drugiej kwarcie bardzo aktywny nadal był Pluta, a w pewnym momencie przewaga wzrosła do dziewięciu punktów. Przyjezdni nie poddawali się i byli w stanie zmniejszyć te straty. Po chwili Marijn Ververs dawał im nawet przewagę! Spotkanie ponownie zdecydowanie się wyrównało, ale trzeba podkreślić fakt, że obaj trenerzy rotowali składem - Igor Milicić wykorzystał całą dwunastkę w pierwszej połowie. Ostatecznie po zagraniu 2+1 Franke to Holendrzy prowadzili na koniec drugiej kwarty 47:49.

Na początku trzeciej części meczu rywale byli już lepsi o siedem punktów. Błyskawicznie niwelowali to jednak odważnie grający pod kosz Przemysław Żołnierewicz i Michał Michalak. Dopiero jednak po kilku minutach do remisu doprowadził Mateusz Ponitka. Ostatecznie jednak po 30 minutach było 70:77. W ostatniej kwarcie Biało-Czerwoni starali się zmniejszać straty, ale dynamicznie grający Holendrzy cały czas utrzymywali przewagę. Po rzutach Michała Michalaka gospodarze zbliżyli się w pewnym momencie nawet na trzy punkty. Na więcej już przeciwnicy nie pozwolili. Swoje punkty zdobywali co prawda Szymon Wójcik i debiutujący Mateusz Szlachetka, ale ostatecznie to Holandia zwyciężyła 94:90.

W spotkaniu nie zagrał Aleksander Balcerowski, który w sobotę wrócił na zgrupowanie. Drugi zamknięty mecz towarzyski między tymi drużynami już w niedzielę.

- Za nami pierwsze spotkanie sparingowe po cyklu przygotowawczym we Wrocławiu. Przez 10 dni trenowaliśmy i przygotowywaliśmy swoją taktykę z myślą o prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. Ten pierwszy sparing nieznacznie przegraliśmy. Testowaliśmy ustawienia, każdy dostał swoje minuty. Myślę, że z biegiem czasu i z każdym kolejnym meczem nasza gra będzie wyglądała lepiej - powiedział Michał Michalak.

Polska - Holandia 90:94 (24:17, 23:32, 23:28, 20:17)

Polska: Michalak 17, Garbacz 15, Pluta 12, Sokołowski 11, Zyskowski 9, Ponitka 8, Żołnierewicz 6, Witliński 4, Szlachetka 3, Milicić 3, Sz. Wójcik 2, Nizioł 0

Najwięcej dla Holandii: Franke 20, J. Edwards 14, van Eyck 13