Lukasz Czuku

Nations League U21: dzień 3 [NA ŻYWO]

Mecze można oglądać w hali Cracovii przy ulicy Focha 40 w Krakowie.

Szczegóły techniczne związane z imprezą można znaleźć na oficjalnej stronie FIBA.

Transmisja w kanale YouTube FIBA 3x3.

14:14 Zaglądamy do drugiej grupy męskiego turnieju. Austria - Szwajcaria przed nami

14:11 Hiszpania zdobywa dwa punkty w dogrywce i wygrywa 20:18

14:10 Wracamy do gry - Hiszpanki zaczynają

14:10 Będzie dogrywka - 18:18

14:09 Hiszpanki za 2 na remis! 10 sekund do końca

14:09 Bukowczan nie trafia dwóch wolnych. 23 sekundy do końca

14:07 Rogozińska również za 2! 18:16 dla nas

14:05 Dżochowska za 2! 15:12

14:05 Również Hiszpanki potrafią wykonywać wolne - dwa celne, 13:12

14:04 Bukowczan z wolnego podwyższa na 13:10

14:01 Jeden punkt prowadzenia Polski - 11:10

13:58 Polki nadal górą, ale muszą pozostać skoncentrowane - porwadzą 9:6

13:55 4:3 dla Polski

13:52 Polki zaczęły jak Polacy - od prowadzenia 2:1

13:42 Skład Polek: Kornelia Bukowczan, Karolina Dżochowska, Alicja Rogozińska, Klaudia Walkowska

13:41 Czas na Polki - one też nie mają łatwego przeciwnika - to wczorajszy zwycięzca Hiszpania

fot. Ewa Michalik

13:40 Świetny mecz Polaków! Wygrywamy 21:15!

13:40 Parę punktów Niemców i jest 14:20

13:38 I ponownie Ziółkowski wsadza piłkę do kosza! 20:9 i time-out dla Niemców

13:37 Wsad Ziółkowskiego!

13:37 Formella z 18 punktem. Już naprawdę blisko...

13:36 Świetny step back Piotra Lisa, który trafia za 2! 17:8

13:35 Czerniewicz z kolejnym punktem! 15:7

13:34 Polacy są bardzo skoncentrowani i chcą wygrać ten mecz - Ziółkowski na 14:7!

13:34 Trzynasty punkt Formelli!

13:32 Czerniewicz trafia za 2! Prowadzimy 11:7

13:31 Ziółkowski przełamuje serię punktową Niemców - 9:6

13:30 Piotr Lis na linii wolnych - 8:4

13:29 Tym razem Ziółkowski za 2!

13:28 Polacy walczą o każdy punkt - Formella zdobywa trzy z rzędu! 5:1 dla Polski

13:22 Polacy i Niemcy już są gotowi by za chwilę rozpocząć bój o awans do finału, a być może nawet wielkiego finału w Mongolii

13:16 Zaraz mecz Polaków, którzy wystąpią w stałym składzie: Błażej Czerniewicz, Maksymilian Formella, Piotr Lis, Daniel Ziółkowski

13:15 Niezwykle emocjonujące spotkanie na początek turnieju! Niemki wygrywają z Izraelem 21:18, ale Izrael zdołał doprowadzić do remisu 18:18

12:58 Zaczynamy turniej! Pierwszy mecz poprowadzi polska para - Katarzyna Zuchowicz, Michał Sosin

12:52 Dzisiaj mocno trzymać trzeba kciuki za Polaków, bo mają ogromną szansę awansować do turnieju finałowego w Mongolii. Rywalizacja toczy się między nami i Izraelem - jeśli Izael zajmie pierwsze miejsce, to Polska musi być przynajmniej trzecia by wyprzedzić ten zespół. Najlepiej byłoby pokonać Izarael w bezpośrednim starciu

12:50 Dzisiejszy turniej otworzy spotkanie Niemek z Izraelem

12:42 Mecze Polaków zostaną rozegrane stosunkowo szybko - poniżej harmonogram

12:30 Witajcie w Krakowie! Dzisiaj po raz ostatni stolica Małopolski gości uczestników jednego z najbardziej prestiżowych turniejów w młodzieżowej koszykówce 3x3 - Nati