Kadra zagra sparingi w Belgradzie i Stambule

Reprezentacja Polski po dniu przerwy wraca do treningów. W najbliższym czasie zespół trenera Igora Milicicia rozegra mecze towarzyskie w Belgradzie i Stambule. Do drużyny dołączył Geoffrey Groselle.

Od 2 do 6 sierpnia kadrowicze rozegrają mecze towarzyskie w Belgradzie - ich przeciwnikami będą przygotowująca się do mistrzostw świata Serbia oraz Macedonia. Następnie od 7 do 10 sierpnia będą przebywać w Stambule, gdzie zagrają sparingi z Turcją.

Do drużyny w Warszawie dołączył Geoffrey Groselle, który wcześniej nie brał udziału w przygotowaniach - oczekiwał narodzin dziecka.

- Geoffrey jest już z nami, we wtorek rozpocznie treningi i poleci z kadrą na spotkania towarzyskie do Belgradu i Stambułu. Trener Igor Milicić będzie mógł więc go sprawdzić w warunkach meczowych. Z powodów osobistych zabraknie z kolei Mikołaja Witlińskiego. Środkowy powinien dołączyć do zespołu w piątek w Belgradzie - powiedział Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

Na zgrupowaniu reprezentacji Polski przebywa również Serhat Cetin, były asystent trenera Igora Milicicia z Besiktasu Stambuł. Młody turecki trener poprosił o możliwość zebrania doświadczenia, towarzyszy kadrze na treningach, a także pomaga przy pracy zespołu.

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się w niedzielę 13 sierpnia. Reprezentacja Polski w fazie grupowej zagra z Węgrami, Bośnią i Hercegowiną oraz Portugalią. Zwycięzca całego turnieju w Gliwicach otrzyma prawo gry w kwalifikacjach olimpijskich w przyszłym roku. Bilety dostępne są na stronie EBILET.PL

Skład kadry na sparingi w Belgradzie i Stambule (następnie ostatni lub aktualny klub):

Aleksander Balcerowski, Panathinaikos Ateny (Grecja)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Geoffrey Groselle, Legia Warszawa

Michał Michalak, BM Stal Ostrów Wielkopolski

Igor Milicić, Charlotte 49ers (NCAA, Stany Zjednoczone)

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Pluta, Trefl Sopot

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

Michał Sokołowski, Gevi Napoli Basket (Włochy)

Mateusz Szlachetka, Dziki Warszawa

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Szymon Wójcik, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, Enea Zastal BC Zielona Góra

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Andrzej Urban

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Dr Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Rzecznik prasowy: Michał Fałkowski

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Gliwicach (BILETY)

niedziela, 13 sierpnia

godz. 13:30: POLSKA - Węgry

godz. 16:30: Portugalia - Bośnia i Hercegowina

poniedziałek, 14 sierpnia

godz. 17:30: Węgry - Portugalia

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - POLSKA

środa, 16 sierpnia

godz. 18:00: Portugalia - POLSKA

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina

piątek, 18 sierpnia

godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał

niedziela, 20 sierpnia

godz. 14:15: finał