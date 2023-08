AW

Kadra U16 mężczyzn na start ME

Pierwsza faza zmagań odbywa się w grupach. Biało-Czerwoni trafili do tej oznaczonej literą D, gdzie zmierzą się z Grecją, Łotwą oraz Serbią. Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy uczestnicy uzyskają awans do 1/8 finału, ale miejsce w grupie będzie decydowało o pierwszym rywalu w fazie pucharowej. O awans do ćwierćfinału nasza kadra rywalizować będzie z jedną z drużyn grających w grupie C, gdzie znalazły się: Finlandia, Hiszpania, Izrael oraz Niemcy.

Tytułu broni Litwa, która w zeszłorocznym finale pokonała Hiszpanię. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Francji.

Dla jednego z reprezentantów Polski będą to już drugie mistrzostwa Europy w karierze. Przed rokiem w składzie kadry U16 znalazł się Daniel Grzejszczyk, który przebywał średnio na boisku 11 minut, w tym czasie notował 3,3 punktu oraz 1,2 zbiórki.

Terminarz spotkań

Łotwa - Polska, 5 sierpnia 2023, godzina 18:30

Polska - Serbia, 6 sierpnia 2023, godzina 18:30

Grecja - Polska, 7 sierpnia 2023, godzina 21:00

Skład reprezentacji Polski U18 mężczyzn na ME dywizji A



#1 Jakub Galewsk

#2 Bartosz Łazarski

#3 Błażej Czapla

#4 Maksymilian Leniec

#5 Szymon Buczkowski

#6 Miłosz Majewski

#8 Maciej Kenig

#9 Przemysław Hartman

#10 Karol Prochorowicz

#11 Kajetan Misztal

#12 Julian Dąbrowski

#13 Daniel Grzejszczyk

Sztab szkoleniowy

1. Wojciech Rogowski, trener główny

2. Tomasz Chwiałkowski, asystent trenera

3. Jakub Czwakiel, asystent trenera

4. Marcin Przysiwek, trener przygotowania motorycznego,

5. Sebastian Szybisty, fizjoterapeuta