Lukasz Czuku

Kadry U17 3x3 walczą o awans do ME

Żeńska i męska reprezentacja Polski do lat 17 3x3 rozpoczynają walkę o awans do Mistrzostw Europy.

Oba nasze zespoły biorą udział w turnieju eliminacyjnym we francuskim Voiron. W zawodach startuje po 12 zespołów męskich i żeńskich, z których pięć zapewni sobie prawo gry w turnieju finałowym. Będą to drużyny, które dotrą do półfinału imprezy, a piątego uczestnika poznany na podstawie najlepszego bilansu wśród ćwierćfinalistów.

Żeńska reprezentacja prowadzona przez trener Annę Wielebnowską poleciała do Francji w składzie: Natalia Chałupka Łucja Grządziela, Antonina Kończak, Patrycja Tomaszkiewicz. Natomiast trener Adrian Mroczek-Truskowski powołał następujących zawodników: Kacper Ponitka, Jacek Rutecki, Michał Turewicz, Cezary Zabrocki.

Mecze grupowe Polek (5.08):

10:20 Polska - Austria

18:30 Polska - Portugalia

Mecze grupowe Polaków (5.08):

11:45 Polska - Irlandia

19:45 Polska - Gruzja

Żeńska reprezentacja Polski broni brązowego medalu wywalczonego rok temu w Atenach. Turniej finałowy zaplanowany jest w Heraklionie od 22 do 24 września.

