Polska kończy Uniwersjadę na 6. miejscu

Spotkanie lepiej rozpoczęły Węgierki, które po 10 minutach prowadziły 19:12. W kolejnych minutach gra się wyrównała, co dało 5 – punktową stratę po pierwszej połowie. Po zmianie stron szczególnie w trzeciej kwarcie gra się wyrównała, co doprowadziło do zaciętej końcówki. W niej skuteczniejsze były rywalki, które wygrały i zajęły ostatecznie 5. miejsce.

Mecz z double-double zakończyła Kamila Borkowska, która zapisała na swoim koncie 17 punktów i 16 zbiórek. Drugim strzelcem była natomiast Aleksandra Parzeńska, rzucając 13 punktów.

Polska - Węgry 52:64 (12:19, 14:12, 19:12, 7:18)

Polska: Borkowska 17 (16zb), Parzeńska 13, Keller 4, Puc 4, Kośla 3, Podgórna 3, Niemojewska 3, Bazan 3, Kulińska 2