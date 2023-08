Wielki finał Mistrzostw Polski 3x3 - #LOTTO3x3QUEST 12 i 13 sierpnia w Katowicach

Tegoroczny cykl LOTTO 3x3 QUEST składa się z rekordowej ilości turniejów kwalifikacyjnych, których jest aż 20. A jest o co grać!

Zwycięski zespół #LOTTO3x3QUEST w kategorii OPEN mężczyzn oprócz tytułu Mistrza Polski 3x3 w 2023 roku, otrzyma prawo udziału w turnieju FIBA 3x3 WORLD TOUR MASTERS w rumuńskiej Konstancy w dniach 9 – 10 września 2023 roku. W kat. OPEN kobiet, najlepsza drużyna uzyska tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 w 2023 roku.

W turnieju finałowym OPEN mężczyzn zagra 16 najlepszych drużyn, a tytułu zdobytego w 2022 również w Katowicach bronić będzie zespół LOTTO 3x3 Team Warszawa. Skład drużyny opiera się na zawodnikach grających w Mistrzostwach Europy oraz świata, a także rywalizujących w czerwcowych Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Na tej imprezie Reprezentacja Polski wywalczyła brązowe medale!

Turniej w Katowicach to również rywalizacja w kat. młodzieżowych U23, U17 oraz U15.

- Cieszymy się, że finał LOTTO 3x3 QUEST zostanie rozegrany ponownie na katowickim Rynku. Jest to miejsce wyjątkowe i sami zawodnicy podkreślają, że turnieje rozgrywane tutaj mają swój klimat. Mistrzostwa Polski 3x3 ponownie organizujemy wspólnie z Miastem Katowice, a także z naszym głównym partnerem marką LOTTO. Tegoroczna edycja to rekordowa liczba dwudziestu turniejów kwalifikacyjnych oraz turniej finałowy. Jest ona rekordowa, gdyż w ubiegłym roku było to 13 turniejów. Przez dwa dni spodziewamy się zaciętej rywalizacji o tytuł Mistrza Polski oraz o bilet na turniej FIBA 3x3 World Tour Masters w rumuńskiej Konstancy – mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Sponsorem #LOTTO3x3QUEST jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, który ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 20 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

